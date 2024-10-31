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İspanya'da sel suları dev köprüyü 3 saniye içinde yerle bir etti

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İspanya'nın Valencia bölgesinde yaşanan büyük sel felaketinde 95 kişi hayatını kaybetti. Paiporta kasabasında bir köprü, azgın sular karşısında üç saniye içinde yıkıldı. Yüzlerce kişi binalarda ve arabalarda mahsur kaldı. Kurtarma ekipleri çamur altında ceset ararken, yetkililer ölü sayısının artmasından endişeli. Bölgede hala araçlarda mahsur kalmış cesetler olduğu bildirildi. Meteoroloji, risk haritası yayınlayarak vatandaşları uyardı.

İspanya'nın Valencia bölgesinde yaşanan büyük sel felaketinde korkunç görüntüler ortaya çıktı. Paiporta kasabasında bir köprü, güçlü sel suları karşısında sadece üç saniye içinde yıkılarak sulara gömüldü. Bu anlar çevredeki insanların çığlıkları eşliğinde kameralara yansıdı.

Sel felaketinde şu ana kadar 95 kişi hayatını kaybetti. Sadece Paiporta kasabasında ölü sayısı 40'a ulaştı. Hayatını kaybedenler arasında bir bebeğin de olduğu bildirildi. Kurtarma ekipleri hala çamur altında ceset ararken, yetkililerin açıklamalarına göre ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Yüzlerce kişi binalarda ve arabalarda mahsur kaldı. Bazı vatandaşlar ağaçlara tırmanarak veya çatılara çıkarak kurtarılmayı beklerken, helikopterler insanları güvenli bölgelere taşıdı. Ulaştırma Bakanı, Valencia ve çevresinde hala araçlarda mahsur kalmış cesetler olduğunu açıkladı.

20.000 nüfuslu Paiporta kasabasında durum oldukça vahim. Bir bakımevini su basması sonucu 5 yaşlı hayatını kaybetti, 1 kişi ise hala kayıp. Belediye Başkanı Maribel Albalat, "Birçok kişi arabalarını kurtarmaya gitti ve bir daha geri dönemedi. Kasabamızdaki tek katlı evlere su doldu, insanlar kaçamadı. Bu tam bir felaket ve kurban sayısının artmasından endişe ediyoruz" dedi.

Salı günü öğle saatlerinde başlayan yağışlar, güneydeki Malaga'dan doğudaki Valencia'ya kadar geniş bir alanı etkiledi. Valencia yakınlarındaki Chiva kasabası sekiz saatte bir yıllık yağış miktarını aşan yağmura maruz kaldı. Bu felaket, 1996'da 87 kişinin öldüğü selden sonra İspanya'yı vuran en büyük sel felaketi olarak kayıtlara geçti.

İspanya Meteoroloji Ajansı AEMET, yağışların şiddetli olduğu bölgeleri gösteren bir harita yayınladı ve vatandaşları uyardı.

İspanya'da sel suları dev köprüyü 3 saniye içinde yerle bir etti

İspanya'da sel suları dev köprüyü 3 saniye içinde yerle bir etti

İspanya'da sel suları dev köprüyü 3 saniye içinde yerle bir etti

İspanya'da sel suları dev köprüyü 3 saniye içinde yerle bir etti
Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
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