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İslam düşmanlığı tırmanıyor! Kopenhag'a yerleşen İranlı kadın rendeyle Kuran-ı Kerim parçaladı

Dünya Haberleri

Avrupa'da son dönemde iyiden iyiye artan İslam düşmanlığına ilişkin bir görüntü de Danimarka'nın başkenti Kopenhag'dan geldi. İran'daki molla rejiminden kaçarak Danimarka'ya yerleşen bir kadın, İran büyükelçiliği önünde rendeyle Kur'an-ı Kerim parçaladı. Görüntüler büyük tepki çekerken, çevredekilerin kadına herhangi bir müdahalede bulunmaması dikkat çekti.

Avrupa ülkelerindeki İslam düşmanlığı son aylarda iyiden iyiye tırmanırken, Danimarka ve İsveç'te provokasyonlara hedef olan Kuran'ı Kerim'e yönelik yeni bir saldırı daha gerçekleştirildi.

İslam düşmanlığı tırmanıyor! Kopenhag'a yerleşen İranlı kadın rendeyle Kuran-ı Kerim parçaladı

İran'daki molla rejiminden kaçarak Kopenhag'a yerleşen Firoozeh Bazrafkan isimli bir kadın, İran büyükelçiliği önünde rendeyle Kuran-ı Kerim parçaladı.

İslam düşmanlığı tırmanıyor! Kopenhag'a yerleşen İranlı kadın rendeyle Kuran-ı Kerim parçaladı

Skandal eylemi için büyükelçilik önüne bir masa yerleştiren Bazrafkan, üzerine de bir rende ile Kuran yerleştirdi. Kameraların karşısına geçerek rende ile kutsal kitabın sayfalarını tek tek parçalayan kadına o anlarda kimsenin "Dur" dememesi de dikkat çekti.

İslam düşmanlığı tırmanıyor! Kopenhag'a yerleşen İranlı kadın rendeyle Kuran-ı Kerim parçaladı

Öte yandan sosyal medyada da infial yaratan görüntüleri paylaşan çok sayıda kullanıcı yaşanan skandala büyük tepki gösterdi.

Haberler.com - Dünya

Kuran-ı Kerim Danimarka Kopenhag İran Dünya Güncel Haberler

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Yorumlar (10)

Yaşar Zorlu:

Bu yaratığın bu hareketi normal. Ben de bu sıfatla aynaya baksam isyan ederdim.

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Erdal:

Yapan İranlı... Eski müslüman... Yapılanı tabi ki onaylamam mümkün değil. Ama iğneyi kendimize çuvaldızı başkasınsa...

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Muharrem Güreli:

İran zaten Müslüman ülke değil onlar rahatsız olmaz bizim ülkemiz neden bu kadar sakin izliyor bu olqylari

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