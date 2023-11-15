İşgalci İsrail askerleri, baskın düzenlediği Şifa Hastanesi'nin çatısına bayrak astı

İşgal altındaki Gazze'de her gün yeni bir insanlık suçuna imza atan İsrail askerleri, bu kez de işgal ettikleri Şifa Hastanesi'ne İsrail bayrağı astı. Görüntülerde 3 tane İsrail askerinin, hastanenin çatısına bayrak astığı anlar kameralara yansıdı.

İsrail ordusunun Gazze'de yaptığı insanlık dışı eylemlere bir yenisi daha eklendi. Gece yarısı günlerdir kuşatma altında tuttuğu Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne baskın düzenleyen İsrail askerleri, hastanenin çatısına İsrail bayrağı astı.

HASTANE ÇATISINA İŞGAL BAYRAĞI ASTILAR

Görüntülerde 3 tane İsrail askerinin, işgal ettikleri Şifa Hastanesi'nin çatısına çıkarak İsrail bayrağı asması saniye saniye kaydedildi.

İSRAİL ORDUSU ŞİFA HASTANESİ'NE BASKIN DÜZENLEDİ

İsrail ordusu, bu sabah Gazze'de binlerce hasta ile yerinden edilmiş sivilin bulunduğu bölgenin en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesi'ne baskın düzenledi. İşgalci askerlerin hastaneye sığınan erkekleri çıplak ve gözleri bağlı şekilde gözaltına aldıkları, acil servistekilere saldırdıkları ve çevrede hala silah seslerinin duyulduğu belirtildi.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı operasyon düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı. İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığı duyuruldu. Gazze Şeridi içerisindeki çatışmalarda da 48 İsrail askeri öldürüldü. İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

GAZZE'DEKİ CAN KAYBI KORKUNÇ BOYUTLARDA

Gazze'deki hükümete göre 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 4 bin 650'sini çocuk ve 3 bin 145'i kadın olmak üzere 11 bin 320 kişi öldürüldü. Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 197 Filistinli hayatını kaybetti.

LÜBNAN SINIRI DA HAREKETLİ

İsrail ordusu ile Lübnan topraklarında bulunan Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 74 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.