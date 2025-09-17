İşgal altındaki Gazze'de korkunç bilanço! İsrail kara harekatının ne zaman biteceğini açıkladı

İsrail'in Gazze'yi tamamen işgal etmek amacıyla dün başlattığı kara harekâtı hız kesmeden devam ediyor. Gazze Sağlık Bakanlığı, operasyonun ilk 24 saatinde 106 Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Gece boyunca kent merkezinde yoğun hava saldırıları ve şiddetli patlamalar yaşanırken, İsrail tanklarının Gazze sokaklarına girdiği görüntüler dünyaya servis edildi.

İSRAİL ORDUSU: KUŞATMA AYLARCA SÜREBİLİR

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, kara harekâtının birkaç ay sürebileceğini belirtti. Ordudan yapılan açıklamada, operasyona şu an için iki tümenin katıldığı, üçüncü tümenin de ilerleyen günlerde devreye alınacağı ifade edildi. Saldırıların kentin kenar mahallelerinden başladığı, ilerleyen haftalarda Gazze'nin tamamının kuşatılmasının planlandığı kaydedildi.

TRUMP'TAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere ziyareti öncesinde yaptığı açıklamada, operasyon öncesi İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmediğini söyledi. Konuya dair fazla bilgisi olmadığını ifade eden Trump, "Henüz operasyonu destekleyip desteklemediğime karar vermedim. Ancak Hamas rehineleri kalkan olarak kullanırsa çok ağır bir bedel öder" dedi.

NETANYAHU'NUN İŞGAL PLANI

İsrail hükümeti, 8 Ağustos'ta Netanyahu'nun önerisiyle Gazze'nin kademeli işgalini öngören planı onaylamıştı. Kara harekâtı öncesinde İsrail güçleri, Hamas tarafından kullanıldığı iddiasıyla özellikle yüksek katlı binaları hedef alarak çok sayıda yapıyı yıkmıştı.

TEPKİLER VE PROTESTOLAR

İsrail'in saldırılarına tepkiler artıyor. Kudüs'te toplanan yüzlerce kişi, rehinelerin serbest bırakılması ve saldırıların son bulması için yürüyüş düzenledi. Göstericiler, Başbakan Netanyahu'nun konutu önünde hükümeti protesto etti.

ZORUNLU GÖÇ ARTIYOR

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, İsrail işgali başlamadan önce Gazze kentinde yaklaşık 1 milyon Filistinli yaşıyordu. Son günlerde yaklaşık 70 bin kişi güneye, özellikle Deyr el Balah ve Han Yunus'a göç etti. Son aylarda ise toplamda 150 bin Filistinlinin kuzeyden güneye hareket ettiği bildirildi. Ancak Gazze'deki yönetim, kuzeyde yaşayan 1 milyon kişinin yerinden edilmeyi reddettiğini açıkladı.

BM: İSRAİL SOYKIRIM YAPIYOR

Birleşmiş Milletler İşgal Altındaki Filistin Toprakları Hakkında Uluslararası Soruşturma Komisyonu, yayımladığı tarihi raporda İsrail'in Gazze'de soykırım işlediğine hükmetti. Raporda, İsrail'in 1948 Soykırım Sözleşmesi'nde tanımlanan 5 eylemden 4'ünü gerçekleştirdiği belirtildi.

Bunlar arasında; kitlesel katliam, fiziksel ve psikolojik zarar verme, Filistinlilerin tamamen veya kısmen yok edilmesini amaçlayan yaşam koşullarını dayatma ve doğumları engellemeye yönelik uygulamalar yer aldı. Komisyon, tüm devletleri "soykırımı durdurmak ve sorumluları cezalandırmak" için harekete geçmeye çağırdı.