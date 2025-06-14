İran, üç ülkeyi açıkça uyardı: İsrail'e yardım ederseniz vururuz

İran, üç ülkeyi açıkça uyardı: İsrail'e yardım ederseniz vururuz
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İran, İsrail'e yönelik saldırıları önlemeye çalışmaları halinde ABD, İngiltere ve Fransa'nın Orta Doğu ve Körfez'deki askeri üslerinin hedef alınacağını resmen duyurdu. Bu açıklama, bölgedeki gerilimin daha da tırmanabileceğine işaret ediyor.

İsrail ile İran arasındaki kriz tırmanmaya devam ediyor. İranlı yetkililer, İsrail'e destek verecek ülkeleri açık şekilde uyararak, Orta Doğu ve Körfez'deki ABD, İngiltere ve Fransa'ya ait askeri üslerin ve savaş gemilerinin hedef alınabileceğini duyurdu.

İsrail'in son saldırılarına karşılık olarak İran, bölgedeki diplomatik ve askeri tansiyonu daha da yükselten açıklamalarda bulundu. İranlı yetkililer, Tel Aviv'e destek vermesi halinde Batılı ülkeleri doğrudan hedef alacaklarını ifade etti.

İran, üç ülkeyi açıkça uyardı: İsrail'e yardım ederseniz vururuzİran, Tel Aviv'i gece boyunca vurdu. Saldırının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.

"MÜZAKERE ANLAMSIZ HALE GELDİ"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İsrail'in saldırılarının ardından ABD ile yapılması planlanan müzakerelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bekayi, "Karşı tarafın attığı adım, fiilen müzakere ve diyaloğu anlamsız hale getirdi" diyerek ABD'nin İsrail'e göz yummasının diyalog zeminini ortadan kaldırdığını belirtti.

İran, üç ülkeyi açıkça uyardı: İsrail'e yardım ederseniz vururuz

İNGİLTERE'DEN İSRAİL'E DESTEK

İngiltere Başbakanı Keir Starmer da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Friedrich Mertz ile yaptığı görüşmenin ardından Bloomberg'e verdiği röportajda, İran'a karşı net bir duruş sergiledi. Starmer, "Uzun zamandır İran'ın nükleer programı konusunda endişeliyiz ve İsrail'in meşru müdafaa hakkını tam olarak tanıyoruz" ifadelerini kullandı.

İran, üç ülkeyi açıkça uyardı: İsrail'e yardım ederseniz vururuzTel Aviv'de bazı sokakların son hali...

ORTA DOĞU'DA YENİ DÖNEME GİRİLİYOR

İran'ın diplomatik resti, bölgede çok uluslu bir çatışma ihtimalini yeniden gündeme taşıdı. Uzmanlar, İran'ın Batılı ülkelere yönelik tehdidini hayata geçirmesi durumunda Orta Doğu'nun çok daha geniş çaplı bir savaş alanına dönüşebileceği uyarısında bulunuyor.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Dünya
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıHalil null:

çakallar birlik olmuş

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Haber YorumlarıAdil Tetik:

Meşru müdafaa hakkıymış, israil in nükleer programını denetlesene toton yiyorsa...

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Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

Bu iran ın başındaki adamlar bile israile çalışıyor olabilir ülkeyi zorla haritadan sildirecekler herhalde sadece israil için ülkenin bütün kaynaklarını savaş sanayiine harcıyorlar iran ın başka düşmanı var mı bu kadar silahlanma ne o da bir işe yaramıyor zaten bu kadar saçma bir politika olamaz

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Haber YorumlarıHasan Eren:

Sen müzekere masasına oturarak kaybettin aslanım.

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Haber YorumlarıKasım Ekşi:

Her ne kadar İran gizliden bize düşmanlık beslediyse de,bu gün el altından İran'a yardım etmeliyiz.Sonra ki sıra bizde,İsrail tehdit değil ABD tehdit.

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