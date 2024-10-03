İran, İsrail'in en gelişmiş savaş uçaklarını sakladığı hava üssünü yerle bir etti

13 Nisan Cumartesi akşamı gerçekleşen ilk füze ve kamikaze silahlı insansız hava aracı saldırısı, Suriye'nin başkenti Şam'daki İran Büyükelçiliği'nin vurulmasına bir misillemeydi. Hamas siyasi büro şefi İsmail Haniye'nin 31 Temmuz'da Tahran'da suikasta uğramasına yanıt vereceğini ilan eden İran, haftalarca sessizliğini korudu. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun yurt dışı operasyonlarını yürüten Kudüs Gücü komutanı Abbas Nilfuruşan'ın Beyrut'ta öldürülmesi, ikinci saldırıyı tetikledi.

181 BALİSTİK FÜZE SİRENLERİN ÇALMASINA NEDEN OLDU

Beyrut'ta 6 binanın yok edildiği ve sığınak delici bombalarla yeraltında toplantı yapan Nasrallah'ın vurulduğu büyük saldırıya misilleme, dört gün sonra, 1 Ekim akşamı geldi. İran'ın ateşlediği 181 balistik füze İsrail'in tamamında sirenlerin çalmasına, insanların kendilerini yere atmasına neden oldu. Patlama sesleri dakikalarca kesilmedi, sosyal medyada paylaşılan videolarda bazı füzelerin hava savunma sistemlerini aşarak İsrail'e isabet ettiği net şekilde görüldü. İsrail ordusu 2 Ekim Çarşamba gündüz saatlerinde yaptığı açıklamayla bazı füzelerin askeri üsleri vurduğunu kabul etti. Bu açıklama bir ilk niteliği taşıyordu.

UYDU FOTOĞRAFLARI KANITLADI

İran İsrail'deki üç stratejik hava üssünü hedef aldığını duyururken, uydu şirketi Planet Lab'ın yayınladığı fotoğraflar en gelişmiş savaş uçaklarına ev sahipliği yapan Nevatim'in vurulduğunu gösterdi. İsrail'in güney kesiminde yer alan Nevatim ordunun ana hava üslerinden biri ve Amerikan üretimi F-35 jetleri buradan havalanıyor.

ENKAZ PARÇALARI DİKKAT ÇEKTİ

AP haber ajansının servis ettiği karelerde, Nevatim üssündeki binaların çatısında füzelerin açtığı büyük delik apaçık göründü. Ana pist yakınındaki binaların aldığı hasar ve etrafa saçılan enkaz parçaları dikkat çekici. AP İsrail ordusunun uydu fotoğraflarına dair yorum talebini geri çevirdiğini belirtiyor. Nevatim'in Nisan ayındaki füze ve kamikaze drone saldırısında da hafif hasar gördüğünü hatırlatan AP, uydu görüntülerinde 1 Ekim akşamı çatısında delik açılan hangarda bir savaş uçağının olup olmadığının anlaşılmadığını aktardı.

"FÜZELERİN DÜŞTÜĞÜ YERLERİ AÇIĞA ÇIKARMAYALIM"

İsrail medyasında sansür nedeniyle İran füzelerinin isabet ettiği askeri tesislere dair herhangi bir haber bulunmuyor. Dahası, İsrail ordusu Çarşamba günü X sosyal medya platformundan 'önemli mesaj' başlığıyla bir uyarı yayınladı. Açıklamada, İsraillilerden İran füzelerinin düştüğü yerlerin görüntülenmemesi veya açığa çıkarılmaması istendi. Uyarı, füzelerin isabet ettiği noktaların fotoğraf ve görüntülerinin yanı sıra İsrail askerlerinin saldırı sırasında saklandıkları video kayıtlarının İsrail halkı tarafından sosyal medyada paylaşılmasını izledi. Ordu açıklamasında, "Düşmana yardım ettin, sorumluluk elimizde, füzelerin düştüğü yerleri açığa çıkarmayalım" denildi.