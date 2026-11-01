Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İran, İngiltere'nin donanması, hava kuvvetleri ve MI6'ini terör ve düşman ilan etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin son bir yıldaki eylemleri nedeniyle Kraliyet Donanması, Hava Kuvvetleri ve MI6'i 'terör ve düşman' ilan etti. Bugün yürürlüğe giren kararın Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi kararına dayandığı, sorumluluğun İngiliz hükümetinde olduğu bildirildi.

İRAN Dışişleri Bakanlığı, İngiliz hükümetinin son bir yılda yürüttüğü İran karşıtı eylemler nedeniyle İngiltere Kraliyet Donanması, Kraliyet Hava Kuvvetleri ve dış istihbarat servisini (MI6) 'terör ve düşman' kuruluş olarak tanımladığını bildirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; İngiltere Kraliyet Donanması, Kraliyet Hava Kuvvetleri ve dış istihbarat servisini (MI6), İngiliz hükümetinin son bir yıldaki İran karşıtı politikaları ve eylemleri sebebiyle 'terör ve düşman' kuruluşlar listesine alındığı belirtildi. Bugün itibarıyla yürürlüğe giren kararın, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi tarafından kabul edilen bir karara dayandığı aktarıldı.

Açıklamada, İngiliz hükümetinin İran karşıtı politikaları ve eylemleri; Birleşmiş Milletler (BM) Şartı ilkeleri ile uluslararası hukuka, özellikle de ulusal egemenliğe saygı ve diğer devletlere karşı yasa dışı tedbirlerin uygulanması yasağına aykırı olduğu gerekçesiyle kınandı. Bakanlık, İran'ın ulusal güvenliğini ve çıkarlarını koruma konusundaki kararlılığını yeniden teyit etti.

Açıklamada, İngiliz hükümetinin gerçekleştirdiği çeşitli 'düşmanca' eylemlere dikkat çekilerek; İngiltere topraklarındaki askeri üs ve tesislerin kullanıma sunulması suretiyle İran'a karşı yürütülen savaşa katılım sağlanması ve Devrim Muhafızları Ordusu'nun 'ulusal güvenliğe tehdit' olarak tanımlanması bu kararın gerekçeleri arasında sıralandı.

Söz konusu tedbirlerin uluslararası hukuk ve mütekabiliyet ilkesi uyarınca alındığını bildiren Bakanlık, doğacak sonuçların sorumluluğunun tamamen İngiliz hükümetine ait olacağını vurguladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cumhuriyetçi Vatanseverler Partisi Genel Başkanı Serkan Öz gözaltına alındı

Parti genel başkanı Ankara'da gözaltına alındı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir şişe alabilmek için birbirlerini ezdiler! İzdiham anları kamerada

Görüntü Türkiye'den! Bir şişe almak için birbirlerini ezdiler
İrem Derici’den nişanlısına rest: İmzayı atmazsan beni unut!

Nişanlısına rest çekti: İmzayı atmazsan beni unut!
Galatasaray'da şok istifa! Yönetimin 2. adamı annesine küfredildiğini söyleyerek duyurdu

Yönetimin 2. adamı istifa etti! Nedeni herkesi şaşırttı
Güllü’nün kızı hastalara eziyet iddialarına yanıt verdi: İçim çok rahat

Hastalara eziyet iddialarına yanıt verdi: Şimdi mi aklına gelmiş?
Biricik Suden: Mazhar, 'dudak estetiği yaptırırsan seni boşarım' dedi

Biricik Suden: Mazhar bunu yaparsam beni boşar
Bolu Dağı Tüneli’nde dehşet anları kamerada! Çarptığı otomobil takla attı, TIR durmadı

Tüneldeki dehşet kamerada! Otomobili önüne katıp yoluna devam etti
Fren yerine gaza bastı, 3 metreden bahçeye düştü! Alkollü sürücüye ceza yağdı

Ölümden döndü, cezadan kurtulamadı! Dehşet anları kamerada