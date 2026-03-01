Haberler

İran'ın komuta kademesindeki tüm isimler öldürüldü

Güncelleme:
ABD ve İsrail dünden beri düzenlediği saldırılarla İran'ın neredeyse tüm komuta kademesini öldürdü. İran'ın dini lideri Hamaney'in ardından Güvenlik Konseyi Başkanı Ali Şemhani, Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Pakpur, Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi ve Savunma Bakanı Aziz Nasırzade'nin saldırılarda hayatını kaybettiği duyuruldu.

ABD ve İsrail'in dünden bu yana İran'a yönelik düzenlediği saldırılarda ülkenin en üst düzey askeri ve siyasi isimleri hayatını kaybetti.

Saldırı dalgasında İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesinin ardından, güvenlik ve savunma bürokrasisinin zirvesindeki isimlerin de yaşamını yitirdiği açıklandı.

GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANI ÖLDÜRÜLDÜ

İran kaynakları, Güvenlik Konseyi Başkanı Ali Şemhani'nin saldırılarda öldüğünü duyurdu. Şemhani, uzun yıllardır İran'ın ulusal güvenlik politikalarının belirlenmesinde kilit rol oynuyordu.

DEVRİM MUHAFIZLARI KOMUTANI DA LİSTEDE

Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Pakpur'un da hayatını kaybettiği bildirildi. Pakpur, İran'ın bölgesel askeri operasyonlarının ve dış operasyon kapasitesinin yönetiminde kritik bir konumda bulunuyordu.

GENELKURMAY BAŞKANI MUSEVİ HAYATINI KAYBETTİ

İran Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi'nin öldürülmesi ise komuta zincirinde doğrudan bir kırılma yarattı. Musevi, İran Silahlı Kuvvetleri'nin en üst düzey askeri yetkilisi olarak görev yapıyordu.

SAVUNMA BAKANINI DA ÖLDÜRDÜLER

Savunma Bakanı Aziz Nasırzade'nin de saldırılarda hayatını kaybettiği açıklandı. Nasırzade, daha önce Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapmış ve İran'ın savunma stratejisinin şekillenmesinde etkin rol üstlenmişti.

Peş peşe gelen bu ölümler, İran'ın neredeyse tüm üst düzey komuta kademesinin hedef alındığını ortaya koydu. Bölgedeki gerilim en üst seviyeye çıkarken, İran'ın nasıl bir askeri ve siyasi karşılık vereceği uluslararası kamuoyu tarafından yakından izleniyor.

Erdem Aksoy
