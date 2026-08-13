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85 yaşındaki şüpheliye çocuk istismarı suçundan ev hapsi

85 yaşındaki şüpheliye çocuk istismarı suçundan ev hapsi
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Samsun'un Canik ilçesinde 5 ve 9 yaşındaki erkek çocuklarına elle cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 85 yaşındaki M.B., mahkemece ev hapsi cezasıyla serbest bırakıldı. Şüphelinin daha önce de aynı suçtan tutuklandığı belirtildi.

Samsun'un Canik ilçesinde küçük yaştaki erkek çocuklarına elle cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen ve daha önce de aynı suçtan tutuklandığı öğrenilen 85 yaşındaki şüpheliye çıkarıldığı mahkemece ev hapsi verildi.

Olay, Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre M.B. (85), cami avlusunda bulunan 5 ve 9 yaşlarındaki iki erkek çocuğuna elle cinsel istismarda bulundu. Mağdur çocukların Çocuk Şube Müdürlüğü'nde ifadeleri alındı. Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan M.B., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.B., hakkında ev hapsi uygulanmasına karar verilerek serbest bırakıldı.

Şüphelinin daha önce de aynı suçtan tutuklandığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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