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İran'ın füzeleri, çocukların ellerinde oyuncak oldu

İran'ın füzeleri, çocukların ellerinde oyuncak oldu
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İran'ın İsrail'e doğru attığı füzelerden bazıları Batı Şeria'nın El-Halil kenti yakınlarındaki Dura bölgesine düştü. Yerleşim yerine düşen füzeler insanların ilgi odağı oldu. Meraklı kalabalık füzeleri incelerken, çocuklar başlarından ayrılmadı.

İsrail ordusu, İran'dan İsrail'e doğru füzeler atıldığını ve Tel Aviv başta olmak üzere ülke genelinde sirenlerin çaldığını duyurdu. Bazı füzeler, Batı Şeria'nın El-Halil kenti yakınlarındaki Dura bölgesine düştü.

İran'ın füzeleri, çocukların ellerinde oyuncak oldu

MERAKLI KALABALIK, İRAN'IN FÜZELERİNİN BAŞINDAN AYRILMADI

İran, akşam saatlerinde İsrail'e yönelik füze saldırısı gerçekleştirdi. Yaklaşık 500 füze İsrail'de birçok şehre düştü. Füzeler nedeniyle ülke genelinde sirenler çaldı. Bazı füzeler, Batı Şeria'nın El-Halil kenti yakınlarındaki Dura bölgesine düştü. Yerleşim alanına düşen füzelerin başında meraklı kalabalık hemen toplandı. Özellikle çocuklar füzelerin başından uzun süre ayrılmadı. İnsanlar füzeleri inceleyip fotoğraf çekildi.

İran'ın füzeleri, çocukların ellerinde oyuncak oldu

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Batı Şeria'da füze parçası, 1 Filistinlinin ölümüne neden oldu. Füze saldırısında İsrail'de ise 2 kişi şarapnel parçaları nedeniyle hafif şekilde yaralandı. İran'a ait füzelerden birinin parçası ise Filistin'in Ramallah kentine düştü. Filistinliler, füze parçası ile poz verdi.

İran'ın füzeleri, çocukların ellerinde oyuncak oldu

İran'ın füzeleri, çocukların ellerinde oyuncak oldu

İran'ın füzeleri, çocukların ellerinde oyuncak oldu

Kaynak: Haberler.com / Dünya

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