İran'dan Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün'deki ABD üslerine füze ve İHA saldırıları

(ANKARA) - ABD ile İran arasında karşılıklı saldırılar 13'üncü gününde sürerken İran ordusu, Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün'deki ABD üslerini hedef alan yeni füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları düzenlediğini açıkladı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'de ise İHA saldırısının ardından havalimanında uçuşlar geçici olarak durduruldu.

İran ordusu, Kuveyt'te ABD güçlerinin kullandığı Ali Al Salem Hava Üssü'ne füze saldırısı düzenlediğini, mühimmat deposunu imha ettiğini ve ABD askerleri arasında kayıplara yol açtığını açıkladı. Açıklamada ayrıca Camp Udairi'deki askeri teçhizat depoları ile Camp Doha ve Camp Arifjan'daki ABD tesislerinin de İHA'larla hedef alındığı belirtildi. Kuveyt ordusu ise hava savunma sistemlerinin İran'a ait füze ve İHA'ları önlediğini duyurdu.

İran ayrıca Bahreyn'deki Şeyh İsa Hava Üssü ile ABD'ye ait bazı tesisleri, yakıt depolarını ve ülkedeki Amazon veri merkezini hedef aldığını belirtti. Ancak Bahreyn yönetimi ve Amazon, veri merkezine ilişkin iddiayı henüz doğrulamadı. Bahreyn Savunma Kuvvetleri ise İran'a ait çok sayıda hava unsurunun engellendiğini açıkladı.

Ürdün'de de İran'ın Muwaffaq Salti (El Azrak) Hava Üssü'ne ve üs içerisindeki bakım ile konaklama tesislerine İHA saldırısı düzenlediği ifade edildi. Ürdün ordusu ise hava sahasına giren yedi füze ile altı İHA'nın düşürüldüğünü, saldırılarda can kaybı veya yaralanma yaşanmadığını bildirdi.

IKBY'nin başkenti Erbil'de ise düzenlenen İHA saldırısının ardından Erbil Uluslararası Havalimanı yakınlarına bir İHA düştü. Güvenlik kaynaklarına göre uçuşlar tedbir amacıyla kısa süreliğine durdurulurken, daha sonra yeniden başlatıldı. İlk belirlemelere göre olayda can kaybı yaşanmadı.

Öte yandan ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) sabah saatlerinde İran'a yönelik hava saldırılarının 13'üncü gece tamamlandığını açıkladı. İran basınına göre Ahvaz, Hürremabad, Bender Abbas, Cask ve Keşm Adası'nda patlamalar meydana geldi. Ahvaz yakınındaki bir ABD füze saldırısında dört kişinin hayatını kaybettiği, beş kişinin yaralandığı, Hürremabad ve Bender Abbas'taki saldırılarda ise ikişer kişinin yaralandığı bildirildi. İran'ın Batı Azerbaycan eyaletindeki Piranşehr kentinin de sabah saatlerinde ABD saldırısının hedefi olduğu açıklandı.

Kaynak: ANKA