Pakistan’da kontrol noktasına saldırı: 15 ölü

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletindeki polis kontrol noktasına düzenlenen saldırıda 12 asker, 2 polis ve eski bir hükümet yetkilisinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistan Silahlı Kuvvetleri Halkla İlişkiler Servisinden (ISPR) yapılan açıklamada, militanların, Hayber Pahtunhva'daki bir kontrol noktasını aşmaya çalıştığı kaydedildi.

Açıklamada, 15 militanın güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bunun ardından militanların patlayıcı yüklü araçla kontrol noktasına saldırdığı aktarılan açıklamada, patlama sonucu 12 asker, 2 polis ve eski bir hükümet yetkilisinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Ayrıca açıklamada, bölgedeki militanlara yönelik operasyonun sürdüğü kaydedildi.

Pakistan'daki terör sorunu

Pakistan'daki silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

Kaynak: AA