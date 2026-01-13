Haberler

İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 646'ya yükseldi

İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 646'ya yükseldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan protestolar 16. günde devam ederken, hayatını kaybedenlerin sayısı her gün katlanıyor. ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri (HRA) protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısının 646'ya, tutuklananların sayısının ise 10 bin 721'e ulaştığını duyurdu.

  • İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı en az 646'ya yükseldi.
  • Protestolarda tutuklanan kişi sayısı 10 bin 721'e ulaştı.
  • İran İnsan Hakları Aktivistleri örgütü, doğrulama aşamasında olan 579 ölüm vakası raporu daha aldı.

İran'da geçtiğimiz 28 Aralık'ta hayat pahalılığına tepki olarak başlayan ve hükümet karşıtı protestolara dönüşen kitlesel gösteriler sürerken, ABD merkezli sivil toplum örgütü İran İnsan Hakları Aktivistleri (HRA) protestoların bilançosuna ilişkin son verileri kamuoyu ile paylaştı.

İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 646'ya yükseldi

ÖLÜ SAYISI 646'YA YÜKSELDİ

HRA'dan yapılan açıklamada, protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısının en az 646'ya yükseldiği belirtilerek, "Bunların arasında 9'u çocuk 505 protestocu, 133 asker ve kolluk kuvveti personeli, 7 protesto gösterilerine katılmayan sivil ve 1 savcı bulunmaktadır" ifadelerine yer verildi.

İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 646'ya yükseldi

BAZI ÖLÜM VAKALARI İNCELEME ALTINDA

Bazı ölüm vakalarının inceleme altında olduğu kaydedilen açıklamada, "HRA halen doğrulama aşamasında olan 579 adet ölüm vakası raporu daha almıştır" denildi.

İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 646'ya yükseldi

TUTUKLU SAYISI 10 BİN 721'E ULAŞTI

Gösteriler sırasında tutuklanan kişi sayısının ise 10 bin 721'e ulaştığı aktarılarak, "İran'ın 187 şehrindeki 606 noktaya yayılan protestolar, iletişimin tamamen kesilmesine rağmen devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 646'ya yükseldi

BİLANÇO AĞIRLAŞTI

HRA'dan dün yapılan açıklamada, İran'da 28 Aralık'tan bu yana devam eden protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısının en az 544'e, tutuklananların sayısının ise 10 bin 681'e yükseldiği bildirilmişti.

İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 646'ya yükseldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdem Aksoy - Dünya
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıkerem can:

Olan yine gariban masum halka olacak, ortalık karıştıranlar uzaktan seyredip keyfine bakacak.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDrej urfa:

ölü sayısı 1000 i geçince daha geri dönüşü Yok

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Teyzesini öldürüp, cesedini kolonya dökerek yakan cani tutuklandı

Teyzesini öldürdü, cesedini kolonya döküp yaktı!
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu

Emeklinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 3 tutuklama

Günlerdir gözaltında olan Selen Görgüzel ile ilgili karar verildi
44 yaşındaki Volkan Demirel'den muhteşem röveşata golü

44 yaşında, kalitesinden hiçbir şey kaybetmemiş
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler! Rojin Kabaiş'in babası gassal ile konuşmasını anlattı

Gassalın sözleri cinayet ihtimalini daha da güçlendirdi
Teyzesini öldürüp, cesedini kolonya dökerek yakan cani tutuklandı

Teyzesini öldürdü, cesedini kolonya döküp yaktı!
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu

Emeklinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
2. Lig ekibi parasızlıktan maça çıkamadı

Parasızlıktan maça çıkamadılar