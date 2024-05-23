İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin defnedileceği türbede izdiham yaşanıyor

Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi vasiyeti üzerine doğduğu yer olan Meşhed'deki İmam Rıza Türbesi'ne defnedilecek. Törenlere yüz binlerce kişi katılırken, Reisi ülkede türbeye defnedilen ilk üst düzey siyasetçi olacak.

Geçtiğimiz günlerde Doğu Azerbaycan eyaletinde meydana gelen helikopter kazasında beraberindeki heyetle birlikte can veren İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi için 3 gündür düzenlenen törenlerde sona gelindi. Tebriz, Kum, Tahran'dan sonra Bircend'de düzenlenen veda törenlerinin ardından son durak Meşhed kentine yüz binlerce kişi akın etti.

VASİYETİ ÜZERİNE İMAM RIZA TÜRBESİ'NE DEFNEDİLECEK

Reisi'nin cenazesinin vasiyeti üzerine doğduğu yer olan Meşhed'deki İmam Rıza Türbesi'ne defnedilecek. Meşhed'de toplanan yüz binlerce kişi Cumhurbaşkanı Reisi'nin tabutuna yaklaşabilmek için adeta birbiriyle yarışıyor.

TÜRBEYE DEFNEDİLEN İLK ÜST DÜZEY SİYASETÇİ

Reisi'nin defnedileceği İmam Rıza Türbesi İran'ın en kutsal İslami mekanı olarak kabul ediliyor. Altın kubbeli İmam Rıza türbesi ve çevresinde yoğun kalabalık gözlendi. Reisi, ülkede türbeye defnedilen ilk üst düzey siyasetçi olacak ve bu da büyük bir onuru temsil ediyor.

NE OLMUŞTU?

19 Mayıs'ta İran-Azerbaycan sınırında baraj açılış törenine katılan İran Cumhurbaşkanı Reisi, beraberinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerle dönüş yolunda helikopter kazası geçirmişti. İran'ın talebi üzerine görevlendirilen Akıncı İHA'nın tespit ettiği helikopter enkazının koordinatları İran makamlarıyla paylaşılmıştı. Kazadan 15 saat sonra tespit edilen noktaya ulaşan İranlı ekipler, sağ kurtulan olmadığını belirlemişti.

9 kişinin hayatını kaybettiği helikopterde Cumhurbaşkanı Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Tebriz Valisi Malik Rahmeti ve İran lideri Hamaney'in Tebriz Temsilcisi Muhammed Ali Al-i Haşim, Devrim Muhafızları Ordusu mensubu 2 üst düzey askeri yetkili ve mürettebat bulunuyordu.

Reisi'nin yerine geçici olarak yardımcısı Muhammed Muhbir getirildi. Ülkede Cumhurbaşkanlığı Seçim 28 Haziran'da yapılacak.