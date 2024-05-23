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İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin defnedileceği türbede izdiham yaşanıyor

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Helikopter kazasında yaşamını yitiren İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi için günlerdir düzenlenen törenlere yüz binlerce kişi katılıyor. Reisi'nin cenazesi, vasiyeti üzerine doğduğu yer olan Meşhed'deki İmam Rıza Türbesi'ne defnedilecek. Reisi, ülkede türbeye defnedilen ilk üst düzey siyasetçi olacak. Cenazenin defninden sonra törenler sona erecek.

Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi vasiyeti üzerine doğduğu yer olan Meşhed'deki İmam Rıza Türbesi'ne defnedilecek. Törenlere yüz binlerce kişi katılırken, Reisi ülkede türbeye defnedilen ilk üst düzey siyasetçi olacak.

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin defnedileceği türbede izdiham yaşanıyor

Geçtiğimiz günlerde Doğu Azerbaycan eyaletinde meydana gelen helikopter kazasında beraberindeki heyetle birlikte can veren İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi için 3 gündür düzenlenen törenlerde sona gelindi. Tebriz, Kum, Tahran'dan sonra Bircend'de düzenlenen veda törenlerinin ardından son durak Meşhed kentine yüz binlerce kişi akın etti.

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin defnedileceği türbede izdiham yaşanıyor

VASİYETİ ÜZERİNE İMAM RIZA TÜRBESİ'NE DEFNEDİLECEK

Reisi'nin cenazesinin vasiyeti üzerine doğduğu yer olan Meşhed'deki İmam Rıza Türbesi'ne defnedilecek. Meşhed'de toplanan yüz binlerce kişi Cumhurbaşkanı Reisi'nin tabutuna yaklaşabilmek için adeta birbiriyle yarışıyor.

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin defnedileceği türbede izdiham yaşanıyor

TÜRBEYE DEFNEDİLEN İLK ÜST DÜZEY SİYASETÇİ

Reisi'nin defnedileceği İmam Rıza Türbesi İran'ın en kutsal İslami mekanı olarak kabul ediliyor. Altın kubbeli İmam Rıza türbesi ve çevresinde yoğun kalabalık gözlendi. Reisi, ülkede türbeye defnedilen ilk üst düzey siyasetçi olacak ve bu da büyük bir onuru temsil ediyor.

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin defnedileceği türbede izdiham yaşanıyor

NE OLMUŞTU?

19 Mayıs'ta İran-Azerbaycan sınırında baraj açılış törenine katılan İran Cumhurbaşkanı Reisi, beraberinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerle dönüş yolunda helikopter kazası geçirmişti. İran'ın talebi üzerine görevlendirilen Akıncı İHA'nın tespit ettiği helikopter enkazının koordinatları İran makamlarıyla paylaşılmıştı. Kazadan 15 saat sonra tespit edilen noktaya ulaşan İranlı ekipler, sağ kurtulan olmadığını belirlemişti.

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin defnedileceği türbede izdiham yaşanıyor

9 kişinin hayatını kaybettiği helikopterde Cumhurbaşkanı Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Tebriz Valisi Malik Rahmeti ve İran lideri Hamaney'in Tebriz Temsilcisi Muhammed Ali Al-i Haşim, Devrim Muhafızları Ordusu mensubu 2 üst düzey askeri yetkili ve mürettebat bulunuyordu.

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin defnedileceği türbede izdiham yaşanıyor

Reisi'nin yerine geçici olarak yardımcısı Muhammed Muhbir getirildi. Ülkede Cumhurbaşkanlığı Seçim 28 Haziran'da yapılacak.

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin defnedileceği türbede izdiham yaşanıyor

Kaynak: Haberler.com / Dünya

İbrahim Reisi Helikopter İmam Rıza Meşhed İran Orta Doğu Politika Dünya Haberler

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Yorumlar (2)

Burhan Bozkurt:

türbe mi?

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Lütfi Erdonmez:

Allah rahmet eylesin demekki iyi bir insan iyi bir lidermiş

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0
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