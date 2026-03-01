Irak'ın Erbil Havalimanı'nda patlama meydana geldi

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırıların bölge kan gölüne döndü. ABD ve İsrail başkent Tahran başta olmak üzere çok sayıda İran kentini hedef aldı. Saldırılarda İran'ın dini lideri Hamaney de hayatını kaybetti.

İran ise Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt gibi ülkelerde ABD hedeflerine saldıralar düzenledi. Irak'ta ise İran ABD üssünü vurdu.

ERBİL'DE ŞİDDETLİ PATLAMA

Edinilen bilgiye göre, İran, Erbil Uluslararası Havalimanı'ndaki ABD askeri üssünü vurdu. Üste patlama meydana gelirken dumanlar yükseldiği görüldü.