2 ülkeden tarihi ittifak! Putin'in denizaltılarını avlayacaklar
İngiltere ve Norveç tarihi bir hamle yaparak Rus denizaltılarını vurmak ve denizaltı kablolarını korumak için askeri ittifak kurdu. 2 ülke 13 gemiyle Baltık Denizi'nde sürekli devriye görevi üstlenecek. Gemilerden 8'inin İngiliz donanmasına ait olacağı ifade edilirken, İngiltere Başbakanı Keir Starmer imzalanan anlaşmayı "tarihi" olarak nitelendirdi.

  • İngiltere ve Norveç, Baltık Denizi'nde Rus denizaltılarını izlemek ve denizaltı kablolarını korumak için askeri ittifak kurdu.
  • İttifak kapsamında 13 gemiyle Baltık Denizi'nde sürekli devriye görevi başlatıldı.
  • Rusya'nın Avrupa kıyılarındaki askeri varlığı son dönemde %30 oranında arttı.

Rusya'nın yaptırımları aşmak için kullandığı "gölge filo"ya ait ticari tankerlerin, daha önce İsveç ve Litvanya arasındaki kritik denizaltı kablolarını çapa atarak kopardığı iddia edilmişti. Bölgedeki denizaltı kabloları, Avrupa'nın internet ve enerji altyapısının en hassas noktaları arasında yer alıyor.

"BATI ALTYAPISINA YÖNELİK EN AKTİF TEHDİT"

Rus nükleer denizaltılarının da son aylarda bölgede yoğun şekilde dolaştığı belirtiliyor. Bu gelişmeler, NATO tarafından "Batı altyapısına yönelik en aktif tehdit" olarak sınıflandırılmıştı.

İNGİLTERE VE NORVEÇ ORTAK HAREKAT BAŞLATIYOR

İngiltere ve Norveç, artan tehditlere karşı Baltık Denizi'nde özel bir askeri ittifak kurdu. Anlaşma kapsamında iki ülke, kabloları korumak ve Rus denizaltılarının faaliyetlerini izlemek amacıyla 8'i İngiliz donanmasına ait olmak üzere toplam 13 gemiyle Baltık Denizi'nde sürekli devriye görevi üstlenecek.

"TARİHİ ANLAŞMA"

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, imzalanan anlaşmayı "tarihi" olarak nitelendirdi ve "Bu, yeni bir dönemin başlangıcı. Sahadaki askeri gücümüz birlikten geliyor" ifadelerini kullandı. Starmer'a göre Rusya'nın Avrupa kıyılarındaki varlığı %30 oranında arttı.

