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İngiltere'nin en yoğun ikinci havalimanında bomba paniği: Yolcular tahliye edildi

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İngiltere'nin en yoğun ikinci havalimanı olan Gatwick'in Güney Terminali, bagajda bulunan 'şüpheli paket' nedeniyle tamamen boşaltıldı. Yolculara 'hemen çıkın ve uzak durun' talimatı verildi ve havalimanına giden tren seferleri askıya alındı. Olay, Londra'daki ABD Büyükelçiliği'nde başka bir şüpheli paketin bomba imha ekipleri tarafından etkisiz hale getirilmesinden kısa bir süre sonra gerçekleşti. İki olay arasında bağlantı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

İngiltere'nin en yoğun ikinci havalimanı Gatwick'in Güney Terminali, bagajda bulunan "şüpheli paket" nedeniyle tamamen boşaltıldı.

Yolculara "hemen çıkın ve uzak durun" talimatı verilirken, havalimanına giden tren seferleri de askıya alındı.

Sabah 08:20'de bagajda "şüpheli bir madde" tespit edilmesinin ardından polis ekipleri Güney Terminal'e sevk edildi.

Bomba İmha Uzmanları (EOD) "önlem amaçlı" olarak bölgeye gönderilirken, terminal çevresindeki yollar trafiğe kapatıldı.

Bu güvenlik tehdidi, Londra'daki ABD Büyükelçiliği'nde başka bir şüpheli paketin bomba imha ekipleri tarafından etkisiz hale getirilmesinden sadece birkaç saat sonra gerçekleşti. İki olay arasında bağlantı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Sussex Polisi The Sun gazetesine yaptığı açıklamada, "Halkın, personelin ve diğer havalimanı kullanıcılarının güvenliğini sağlamak için olay çözülene kadar güvenlik kordonu oluşturuldu. Durum ciddi aksamalara neden oluyor ve Güney Terminal çevresindeki bazı yollar kapatıldı" ifadelerini kullandı.

İngiltere'nin en yoğun ikinci havalimanında bomba paniği: Yolcular tahliye edildi

İngiltere'nin en yoğun ikinci havalimanında bomba paniği: Yolcular tahliye edildi

İngiltere'nin en yoğun ikinci havalimanında bomba paniği: Yolcular tahliye edildi

İngiltere'nin en yoğun ikinci havalimanında bomba paniği: Yolcular tahliye edildi
Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
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