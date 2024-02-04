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İngiltere'de gece gezmesine çıkan kadınları gizlice kaydedenlere soruşturma

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İngiltere'de genç kadınların gece eğlencesinden alkollü vaziyette ayrıldığı görüntüleri gizlice kaydedip sosyal medyada paylaşanlar polisi harekete geçirdi. Mini etekli ve göğüs dekolteli kadınların fotoğraflarını çekenlerle ilgili soruşturma başlatan İngiliz polisi, gece görev alan tüm memurların her vardiyadan önce bu konuda bilgilendirildiğini duyurdu.

Sosyal medya platformu X'te hızla yayınlanan İngiliz genç kadınların gece eğlencesinden alkollü vaziyette ayrıldığı görüntüler hızla yayılmaya başlarken yetkililer harekete geçti.

POLİS VİDEOLARI İNCELEMEYE ALDI

İngilizpolisi, sosyal medyada yayınlanan ve kadınların gece dışarıda sarhoşken rızaları olmadan filme alındığı tüyler ürpertici paylaşım rekoru kıran videoları incelemeye aldı.

İngiltere'de gece gezmesine çıkan kadınları gizlice kaydedenlere soruşturma

SOKAKTA YÜRÜYEN KADINLAR DA HEDEFTE

"Manchester Sokaklarında Dolaşan Güzel Sarhoş Kız" ve "26 Ocak 2024'te Manchester'da Bir Gece Kontrolünü Kaybeden Güzel Bekar Bayanlar" gibi başlıklar, görünür şekilde alkol olan kadınların hedef alındığını düşündürse de, videolarda bir gece dışarıda arkadaşlarıyla sokakta yürüyen kadınların görüntüleri de yer alıyor.

İngiltere'de gece gezmesine çıkan kadınları gizlice kaydedenlere soruşturma

GÖRÜNTÜLERLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

X'te farklı dillerde çevrilerek yeniden yayınlanan görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı. Manchester polisi, şehir merkezindeki gece görev alan tüm memurların her vardiyadan önce bu konuda bilgilendirildiğini açıkladı. Yetkililer, "Polis memurlarının hepsi bunun çok farkında ve aktif olarak çekim yapanları arıyoruz" dedi.

İngiltere'de gece gezmesine çıkan kadınları gizlice kaydedenlere soruşturma

KADINLARA "DERHAL POLİSE BAŞVURUN" ÇAĞRISI

Ayrıca, insanların rızaları olmadan toplum içinde filme alınmasının yasadışı olmamasına rağmen, "kadınların ve kızların gece dışarı çıkarken kendilerini güvende hissetmeleri gerektiğini" yineleyerek, "kendilerini endişelendirecek ya da sıkıntıya sokacak şekilde" filme alınan kadınları derhal polise başvurmaya çağırdılar.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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