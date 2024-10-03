İngiliz Mirror gazetesi: Büyük savaşta Türkiye İran'ı destekler

Ortadoğu'da Gazze katliamıyla başlayan çatışma süreci, İsrail'in Lübnan ve Suriye'ye de saldırmasıyla farklı bir boyuta evrildi. Bu duruma İran'dan İsrail'e yönelik ateşlenen füzeler de eklenince bölgesel savaş yorumları yapılmaya başlandı. İngiliz gazetesi de bu konuda dikkat çeken bir yoruma imza attı. Mirror'da yer alan habere göre, İran'ın bölgedeki silahlı unsurlarına karşın, İsrail'in ABD ve İngiltere'nin de aralarında bulunduğu Batılı ülkelerden destek gördüğü belirtildi.

KİM KİMİN YANINDA YER ALIR?

Haberde, çatışmaların büyümesi, küresel bir savaşa dönüşmesi durumunda hangi ülkenin İsrail'i, hangisinin İran'ı destekleyeceğine ilişkin bir listeye de yer verildi. Buna göre; ABD ile olan bağı, eski başkan Harry S. Truman'ın tanıma kararı almasına kadar uzanan İsrail, başta ABD olmak üzere geniş bir yelpazede güçlü müttefikler edindi. İngiltere ve Avrupa Birliği'nin de İsrail'in yanında yer alacağına yönelik kesin tahminde bulunuldu. Bu tahmin, İngiltere'nin Avrupa ülkeleri ile yoğun ticari ve askeri bağlarına dayandırıldı. Ayrıca İran konusunda İngiltere ve ABD başta olmak üzere Batılı ülkelerin İsrail ile aynı bakış açısına sahip olduğu vurgulandı.

"RUSYA, ÇİN, TÜRKİYE"

Mirror'ın haberinde, İran'ın hangi ülkeler tarafından desteklenebileceğine de yer verildi. "İran, İsrail'in ABD, AB ve İngiltere ittifakına karşılık olarak Rusya, Çin ve Türkiye ile bir destek ağı örmeyi başardı" yorumuna yer verildi. Haberde Rusya ve İran'ın Batı'dan yaptırımlara maruz kaldığı, iki ülkenin stratejik ilişkiler inşa ettiğine dikkat çekildi. Benzer şekilde Çin'in de artan üretime karşılık enerji ihtiyacını İran aracılığıyla giderme yoluna gittiği, bu sebeple Tahran ile çeşitli anlaşma ve sözleşmeler imzaladığına vurgu yapıldı.

YENİ BİR ALGI OPERASYONU MU?

Olası büyük savaşta İran'ı destekleyecek ülkeler arasında sayılan Türkiye hakkında detay verilmemesi dikkat çekti. İngiliz gazetesinin bu haberi, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füzeleri almasının ardından F-35 programından çıkarılması, ardından da NATO'dan çıkarılmasına yönelik çağrıları hatırlattı. Türkiye'ye yönelik eksen kayması adı altında yaşanan tartışmanın ürünü olarak yorumlandı.