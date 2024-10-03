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İngiliz Mirror gazetesi: Büyük savaşta Türkiye İran'ı destekler

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İngiliz Mirror gazetesi, son çatışmaları değerlendirdiği bir yazısında Türkiye hakkında dikkat çeken bir yazı yayımladı. Bölgedeki savaşın büyüyebileceği tahminini yapan gazete, Türkiye'nin de böyle bir savaşta İran, Çin ve Rusya'nın safında, İsrail ve onun Batılı müttefiklerine karşı savaşacağı yorumunu yaptı.

Ortadoğu'da Gazze katliamıyla başlayan çatışma süreci, İsrail'in Lübnan ve Suriye'ye de saldırmasıyla farklı bir boyuta evrildi. Bu duruma İran'dan İsrail'e yönelik ateşlenen füzeler de eklenince bölgesel savaş yorumları yapılmaya başlandı. İngiliz gazetesi de bu konuda dikkat çeken bir yoruma imza attı. Mirror'da yer alan habere göre, İran'ın bölgedeki silahlı unsurlarına karşın, İsrail'in ABD ve İngiltere'nin de aralarında bulunduğu Batılı ülkelerden destek gördüğü belirtildi.

KİM KİMİN YANINDA YER ALIR?

Haberde, çatışmaların büyümesi, küresel bir savaşa dönüşmesi durumunda hangi ülkenin İsrail'i, hangisinin İran'ı destekleyeceğine ilişkin bir listeye de yer verildi. Buna göre; ABD ile olan bağı, eski başkan Harry S. Truman'ın tanıma kararı almasına kadar uzanan İsrail, başta ABD olmak üzere geniş bir yelpazede güçlü müttefikler edindi. İngiltere ve Avrupa Birliği'nin de İsrail'in yanında yer alacağına yönelik kesin tahminde bulunuldu. Bu tahmin, İngiltere'nin Avrupa ülkeleri ile yoğun ticari ve askeri bağlarına dayandırıldı. Ayrıca İran konusunda İngiltere ve ABD başta olmak üzere Batılı ülkelerin İsrail ile aynı bakış açısına sahip olduğu vurgulandı.

"RUSYA, ÇİN, TÜRKİYE"

Mirror'ın haberinde, İran'ın hangi ülkeler tarafından desteklenebileceğine de yer verildi. "İran, İsrail'in ABD, AB ve İngiltere ittifakına karşılık olarak Rusya, Çin ve Türkiye ile bir destek ağı örmeyi başardı" yorumuna yer verildi. Haberde Rusya ve İran'ın Batı'dan yaptırımlara maruz kaldığı, iki ülkenin stratejik ilişkiler inşa ettiğine dikkat çekildi. Benzer şekilde Çin'in de artan üretime karşılık enerji ihtiyacını İran aracılığıyla giderme yoluna gittiği, bu sebeple Tahran ile çeşitli anlaşma ve sözleşmeler imzaladığına vurgu yapıldı.

YENİ BİR ALGI OPERASYONU MU?

Olası büyük savaşta İran'ı destekleyecek ülkeler arasında sayılan Türkiye hakkında detay verilmemesi dikkat çekti. İngiliz gazetesinin bu haberi, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füzeleri almasının ardından F-35 programından çıkarılması, ardından da NATO'dan çıkarılmasına yönelik çağrıları hatırlattı. Türkiye'ye yönelik eksen kayması adı altında yaşanan tartışmanın ürünü olarak yorumlandı.

İngiliz Mirror gazetesi: Büyük savaşta Türkiye İran'ı destekler
Haberler.com / Abdurrahman Yazıcı - Dünya

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Yorumlar (6)

Emre emre:

3.DÜNYA SAVAŞINDA MÜTTEFİKLERİ SEÇMEYE BAŞLADILAR, BU YÜZDEN ACİLEN NÜKLEER SILAHLARA YÖNELMELİYİZ CAYDIRICI GÜÇ OLARA KENARDA TUTMALIYIZ,EN BÜYÜK KOZ,NÜKLEER SİLAH OLMALI, AKSİ HALDE GERÇEKTEN DURUM İÇLER ACISI OLUR, ARTIK SİYASETİN BİRBİRİNİ YEME VAKTI DEĞİL,BIRAN ÖNCE SAVUNMA SANAYİSİNE YATIRIM YAPMA VAKTİ

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VEFA:

Türkiye Nato'nun ordusudur. Yönü batı uygarlığıdır. İranının yanında savaşmak gibi bir hatayı da asla yapmaz. Çünkü yol gösterici lideri ULU Önder Atatürk 'tür!...

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Elban Özmen:

iran dan bizene kardeşim biz taraf tutmak zorundaymışız gibi algı yapmayın dünyada güvenilecek son ülke iran biz iranı neden destekleyelim bölücü terör örgütü kamplarına sahip diyemi

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Abdullah KARAMAN:

aynen doğru tespit ve zaten öyle olmalı. bize batıdan zarardan başka hiçbir şey gelmedi.

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VEFA:

Anayasada Ümmetçiliğe yer yoktur. Vatanın çıkarları gereği, NATO nerede biz de oradayız. Şimdiye kadar olduğu gibi!..

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ayşe kart :

ilk bakışta denklem bu

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