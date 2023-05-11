İnce'nin çekilme kararı dünya basınında böyle yankılandı: Muhalefete katkı sağlayabilir

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin seçimlere 3 gün kala cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini açıklaması siyaset arasına bomba gibi düştü. Yaşanan gelişme, dünya basınında da büyük yankı buldu. Reuters haber ajansı, bu durumun Erdoğan'ın başlıca rakibine olası bir katkı sağlayabileceği öngörüsünü paylaşırken, ABD'nin Bloomberg haber sitesi ise bu durumun İnce'nin destekçilerinin nasıl oy vereceği ile ilgili yeni bir belirsizlik yarattığını kaydetti.

14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala siyaset arenasında hareketli saatler yaşanıyor. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesi, Türkiye'de olduğu kadar dünya basınında da geniş yer buldu.

'ERDOĞAN'IN BAŞLICA RAKİBİNE KATKI SAĞLAYABİLİR'

İngiltere'nin Reuters haber ajansı, Muharrem İnce'nin 'seçimlere günler kala seçimden çekildiğini' duyurduğu haberinde, "Pazar günü Türkiye'de yapılacak seçimlerde dört Cumhurbaşkanı adayından biri olan Muharrem İnce, Perşembe günü yarıştan çekildiğini açıkladı" diye yazdı. Reuters haber ajansı, bu durumun Cumhurbaşkanı adayı 'Erdoğan'ın başlıca rakibine olası bir katkı sağlayabileceği' öngörüsünü paylaştı.

"HİÇBİR ZAMAN GERÇEK BİR YARIŞMACI OLDU"

"Cumhurbaşkanlığı adayı Muharrem İnce seçimden çekildi" başlığını tercih eden İngiltere merkezli Middle East Eye (MEE) haberinde şu ifadelere yer verdi: "İnce Cumhurbaşkanlığı seçimi için dört adaydan biriydi. Ancak anketlerde oyları yüzde 2'si civarında dolaştığını gösteren 59 yaşındaki İnce, hiçbir zaman gerçek bir yarışmacı olmadı."

"YENİ BİR BELİRSİZLİK: DESTEKÇİLERİ KİME OY VERECEK?"

ABD'nin Bloomberg haber sitesi, İnce'nin adaylıktan çekilmesine ilişkin haberinde, İnce'nin çekilmesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısındaki rakip sayısını azalttığını aktararak, bu durumun, 'destekçilerinin nasıl oy vereceği ile ilgili yeni bir belirsizlik yarattığını' kaydetti. Bloomberg, Muharrem İnce'nin istifasının seks kaseti ve rüşvet iddialarını reddetmesinin ardından geldiği bilgisini de okurlarıyla paylaştı.

"MUHALEFETE KATKI SAĞLAYABİLİR"

Al Jazeera haber sitesi de Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesi ile ilgili olarak, "Muhalefet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yenmeye çalıştığından, İnce'nin çekilmesi muhalefete olası bir katkı ağlayabilir" yorumunu yaptı. Site, aynı zamanda, son anketlerin Kılıçdaroğlu'nu Erdoğan'ın 5 puan önünde gösterdiğini hatırlattı.

"PARTİ YÖNETİCİLERİ İSTİFA ETMİŞTİ"

Fransa'nın Le Monde gazetesi de seçimlere üç gün kala İnce'nin adaylıktan çekildiğini duyurduğu haberinde, "Partisindeki pek çok yönetici, adaylığının ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 20 yıldır iktidarda olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı kazanmasına engel olabileceğinden endişe ederek son günlerde istifa etmişti" detayını paylaştı.

"MUHALEFETİN OYLARINI BÖLMESİNDEN KORKULUYORDU"

ABD'nin CNN International haber sitesi, konuya ilişkin haberinde, "Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce pazar günü yapılacak seçimden önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na katkı sağlama olasılığı olan bir hareketle seçim yarışından çekildi" dedi. CNN, Muharrem İnce'nin anketlerde üçüncü sırada olduğunu ve bazı muhalif isimlerin İnce'nin Erdoğan karşıtı oyları bölmesinden korktuğunu aktardı.

BBC: DRAMATİK BİR ŞEKİLDE SEÇİMDEN ÇEKİLDİ

İngiltere'nin BBC haber sitesi, "Muharrem İnce: Türk aday dramatik bir şekilde seçimden önce çekildi" başlıklı haberinde, "İnce, Recep Tayyip Erdoğan'ı iktidardan göndermek için şimdiye kadar sahip olduğu en büyük şansa sahip olan muhalefetin oylarını böldüğü için artan bir baskı ile karşı karşıyaydı" değerlendirmesinde bulundu.

Muharrem İnce'nin basın toplantısındaki açıklamalardan da alıntılar yapan BBC, "İnce'nin çekilme kararı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en büyük rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na büyük bir katkı sağlıyor; haberin ardından Türkiye borsası da yükselişe geçti" ifadelerini kullandı.

DER SPIEGEL: DİĞER MUHALİFLER BUNDAN YARAR GÖREBİLİR

Almanya'nın Der Spiegel dergisi, İnce'nin adaylıktan çekilmesini "Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı seçimleri: Erdoğan'ın rakibi çekildi" başlığıyla duyurdu. Dergi, "Türkiye'de pazar günü yapılacak seçimlerde seçilebilecek aday sayısı bir eksildi: Muharrem İnce, yarıştan çekildi. Diğer muhalifler bundan yarar görebilir" görüşünü paylaştı.