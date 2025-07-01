İlaç fabrikasında kimyasal reaktör patladı! 44 ölü

Hindistan'ın Telangana eyaletinde bir ilaç fabrikasında meydana gelen kimyasal patlama büyük bir faciaya yol açtı. Patlama sonrası çıkan yangında en az 44 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi ise hâlâ kayıp.

Sigachi Industries adlı şirkete ait fabrika, Sangareddy bölgesindeki Pashamylaram sanayi bölgesinde bulunuyordu. Olay sırasında içeride 140'tan fazla işçi çalışıyordu. Patlama anında 60'tan fazlası doğrudan etkilendi, bazıları alevlerden kaçmayı başardı ama 17 kişi hâlâ bulunamıyor.

Patlama öylesine güçlüydü ki, bina tamamen çöktü. Yangın hızla yayıldı ve işçilerin kaçmasına engel oldu. En az 25 kişi hastaneye kaldırıldı; bazıları ciddi yanıklar aldı, bazıları ise zehirli gaz soludu.

Olay yerinde geniş çaplı bir arama-kurtarma çalışması başlatıldı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü, iş makineleriyle de enkaz kaldırılıyor. Yetkililer hâlâ enkaz altında ceset olup olmadığını araştırıyor.

Fabrikada çalışan 32 yaşındaki bir işçi, patlama sırasında tuvalette olduğunu ve büyük bir patlama sesi duyduğunu anlattı. "Yangını görünce duvardan atlayıp kaçtım. Ama içeride birçok kişi mahsur kaldı," dedi.

Yetkililer, patlamanın nedenini araştırıyor. İlk belirlemelere göre, fabrikanın içinde kullanılan bir cihazda basınç birikmesi sonucu patlama olmuş olabilir. Havadaki ince kimyasal tozlar da bu patlamayı daha da büyütmüş.

Sigachi Industries, mikrokristalin selüloz (MCC) adlı maddeyi üretiyor. Bu madde ilaç, gıda, kozmetik gibi birçok sektörde kullanılıyor. Şirket, ABD'den Avustralya'ya kadar birçok ülkeye ihracat yapıyor. Patlamanın olduğu tesis, şirketin yıllık üretiminin büyük bir kısmını karşılıyordu.

Şirket, fabrikanın ağır hasar görmesi nedeniyle önümüzdeki 90 gün boyunca üretimi durdurduğunu açıkladı.

Telangana Eyalet Başkanı da benzer bir olay yaşanmaması için tüm kimyasal fabrikaların detaylı şekilde denetlenmesi talimatını verdi.

Bu facianın hemen ardından başka bir trajedi de Orta Afrika Cumhuriyeti'nde yaşandı. Başkent Bangui'de bir lisede sınav sırasında elektrik trafosu patladı. Patlamadan sonra çıkan panik sonucu en az 29 öğrenci hayatını kaybetti, 250'den fazla öğrenci de yaralandı.