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İki çocuk annesi, gittiği meyhane önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

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İngiltere'de Sevgililer Günü akşamı, iki çocuk annesi bir kadın pub önünde vurularak hayatını kaybetti. Olayın yaşandığı sırada pub'da 30 kişi yemek yiyor, 20 kişi de bardaydı. Olayın ardından şüphelinin Dartford Köprüsü'ne gittiği ve 'suya düşmüş olabileceği' belirtildi. Olay yerinden 16 kilometre uzaklıkta bir araç ve silah bulundu. Polis, 'sadece bir şüpheli arıyoruz ve halk için devam eden bir risk olmadığına inanıyoruz' açıklamasında bulundu.

İngiltere'de yaşanan trajik olayda, iki çocuk annesi bir kadın, Sevgililer Günü akşamı Three Horseshoes Pub önünde vurularak öldürüldü. MailOnline'ın elde ettiği güvenlik kamerası görüntülerinde üç el silah sesi ve ardından pub müşterilerinin korku çığlıkları duyuluyor.

Kurbanın 40'lı yaşlarında ve yerel olarak Lisa adıyla tanınan biri olduğu belirtildi. Görgü tanıklarına göre, saldırganın kadını tanıdığı düşünülüyor.

Pub'ın işletmecisi Michelle Thomas, olay sırasında mekanda 30 kişinin yemek yediğini, 20 kişinin de barda olduğunu açıkladı. Thomas ayrıca, görevde olmayan bir silah uzmanı polisin duruma müdahale ettiğini ve kurbanın pub'a daha önce geldiğini ancak "düzenli müşteri olmadığını" belirtti.

Köy sakini Eve Hussey (62), "Haberlerde duyduğumuzda dehşete düştük. Burası çok sakin bir köydü" dedi. St Katharine Kilisesi rahibi Tim Edwards ise, "İnsanların tekrar tekrar kullandığı kelime 'şok'. Böyle bir köyde bekleyeceğiniz bir şey değil" açıklamasını yaptı.

Kent Polisi, şüphelinin cinayet sonrası Dartford Köprüsü'ne gittiğini ve "suya düşmüş olabileceğini" açıkladı. Olay yerinden 16 kilometre uzaklıktaki Queen Elizabeth II köprüsünde bir araç ve silah bulundu.

Kıdemli soruşturma görevlisi Başmüfettiş David Higham, "Sadece bir şüpheli arıyoruz ve halk için devam eden bir risk olmadığına inanıyoruz. Uzman memurlarımız, bu trajik olay sonrasında her iki tarafın aileleriyle çalışmaya devam ediyor" dedi.

Pub'ın otoparkındaki mavi Seat marka araç, hafta sonu polis tarafından olay yerinden kaldırıldı. Olaydan hemen sonra bir kadının "Onu öldürdü" diye bağırdığı duyuldu.

Yerel halk, kurbanın anısına pub yakınına çiçekler ve Red Bull kutuları bıraktı. Olay yerine gelen yakınlarının gözyaşı döktüğü görüldü.

İki çocuk annesi, gittiği meyhane önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

İki çocuk annesi, gittiği meyhane önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
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Haber YorumlarıDODOK DODOK:

"AK Partinin parmağı var" diye yazılar henüz yazmadınız; Avrupa kıçı yalayanlar

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