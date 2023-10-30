İHH, Türkiye dahil 27 ülkede Yetim Dayanışma Günleri kapsamında yetim çocuklar ve aileleriyle buluştu
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İHH, bu yıl 12'ncisi düzenlenen Yetim Dayanışma Günleri kapsamında Türkiye dahil 27 ülkede yetimlere ve yetim ailelerine yönelik 196 projeyi hayata geçirdi. Projeler arasında terzilik malzemeleri ve balıkçı teknesi temini, meslek edindirme kursları, piknik ve gezi programları gibi etkinlikler yer aldı.
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, 2023 Yetim Dayanışma Günleri (YDG) çerçevesinde Türkiye dahil 27 ülkede yetim çocuklar ve aileleriyle dayanışma programı düzenledi.
Bu yıl 12'ncisi düzenlenen Yetim Dayanışma Günleri'nde yer alan projelerden yetimler ve anneleri olmak üzere 18 bin 767 kişi faydalandı. Yetim annelerinin ihtiyacına göre meslek edindirme kursları, kendi geçimini sağlayabilecekleri araç gereçlerin temin edilmesi ile yetimlerin yüzünü güldürecek sosyal ve kültürel projeler hayata geçirildi.
YDG kapsamındaki projelerden bazıları ise şu şekilde:
- Küçükbaş ve büyükbaş sağmal hayvan hediyesi
- Meslek edindirme kursları
- Terzilik malzemeleri ve balıkçı teknesi temini
- Bakkal dükkanı açılışı ve sera kurulumu
- Eğitim ve sağlık projeleri
- Piknik, uçurtma şenliği ve gezi programları gibi sosyal etkinlikler
Bulundukları kıta ve bölgelere göre YDG etkinliğinin düzenlendiği ülkeler şu şekilde açıklandı:
- Türkiye
- Orta Doğu: Yemen, Filistin (Gazze ve Batı Şeria), Suriye, Irak, Lübnan, İran
- Afrika: Mali, Togo, Nijer, Sierra Leone, Burkina Faso, Etiyopya
- Orta Asya ve Kafkasya: Gürcistan, Afganistan, Azerbaycan, Kırgızistan
- Güney Asya: Bangladeş (Arakan), Myanmar (Arakan), Pakistan, Tayland (Patani), Nepal, Filipinler (Bangsomoro)
- Balkanlar ve Avrupa: Bosna Hersek, Kosova ve Arnavutluk
Öte yandan 2022 yılındaki Yetim Dayanışma Günleri'nde Türkiye dahil 31 ülkede gerçekleştirilen 160 projeden 2 bin 700'den fazla yetim ailesi ve yaklaşık 10 bin 500 yetim faydalanmıştı.