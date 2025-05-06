İHH, 2025 Kurban Bayramı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

İhh İnsani Yardım Vakfı 2025 yılı Kurban Bayramı hazırlıklarını sürdürdüğünü duyurdu. Vekaletini aldığı kurbanları 60 ülkedeki 3,5 milyon ihtiyaç sahibine ulaştırmayı hedefleyen vakıf, hisse bedelini yurt içi ve yurt dışı için 8 bin 500 TL olarak belirledi. Ayrıca, vakıf tarafından Türkiye dahil 9 ülkede 50 bin çocuğa da bayramlık hediye edilmesi planlanıyor.

Bu yılki faaliyet sloganını ' Kurban Kardeşliğe Çağrı' olarak belirleyen İhh, 60 ülkede kurban çalışmalarında bulunacak. Vekaletini aldığı kurbanları 3,5 milyon ihtiyaç sahibine ulaştırmayı hedefleyen vakıf, kurbanlık fiyatlarının ülkeden ülkeye değişkenlik göstermesi ve fiyatların yüksek olduğu bölgelerde ihtiyaç sahiplerine yeterince kurban payı ulaştırılamaması sebebiyle tek fiyat uygulamasını bu yıl da sürdürecek. Bu kapsamda İhh, bu yıl ki hisse bedelini yurt içi ve yurt dışında tek fiyat olmak üzere 8 bin 500 TL olarak belirledi. Kurbanları için İhh'ye vekalet veren hayırseverler, çalışma yapılacak ülkeler arasından dilediğini seçebilecek.

GAZZE'DE PAYLAR DAĞITILACAK

Uzun yıllardır Gazze'ye yönelik insani yardım çalışmalarında bulunan ve 7 Ekim 2023'ten bu yana çalışmalarını daha da artırdığını duyuran İhh, Kurban Bayramı'nda Gazze'de dağıtılmak üzere kurbanlar keseceğini belirtti. Kurban paylarının, İsrail'in saldırıları ve etleri muhafaza etmeye uygun ortamların olmaması sebebiyle önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da dondurularak ve konservelenerek dağıtılması planlanıyor.

Vakıf, diğer savaş bölgelerinde de kurban payları dağıtacak.

KURBAN KESİMİ YAPILACAK ÜLKELER

İhh'nin kurban kesimi yapmayı planladığı ülkeler, bulundukları kıta ve bölgelere göre şu şekilde belirtildi:

"Orta Doğu; Filistin, Irak, İran, Lübnan, Mısır, Suriye, Ürdün, Yemen.

Balkanlar ve Avrupa; Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Romanya, Sırbistan (Sancak ve Preşova), Ukrayna

Kafkasya ve Orta Asya; Afganistan, Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan, Tacikistan

Afrika; Benin, Burkina Faso, Burundi, Cibuti, Çad (Çad ve Orta Afrika Cumhuriyeti), Etiyopya, Fildişi Sahili, Gana, Gine, Güney Afrika, Kenya, Malavi, Mali, Moritanya, Nijer, Senegal, Sierra Leone, Somali, Sudan, Tanzanya, Togo, Uganda, Zambiya, Zimbabve

Güney Asya; Bangladeş (Bangladeş ve Arakan), Endonezya, Filipinler (Bangsamoro), Hindistan, Kamboçya, Myanmar (Arakan), Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Tayland (Patani) ve Vietnam."

50 BİN ÇOCUĞA BAYRAMLIK HEDİYE EDİLMESİ PLANLANDI

Her yıl yetim ve ihtiyaç sahibi çocukların yeni bayramlık elbiselerle bayrama daha mutlu girmeleri için çalışmalar yürüttüğünü belirten İhh, bu yıl da bayramlık dağıtımlarında bulunacak. Vakıf, Türkiye dahil 9 ülkede 50 bin çocuğa bayramlık elbiseler hediye etmeyi hedefliyor. İHH aracılığıyla ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık hediye etmek isteyen bağışçılar 1000 TL karşılığında bir çocuğun bayramlık ihtiyacını karşılayabiliyor.

Vakıf tarafından yapılan açıklamada, "Kurbanlıklar, İHH görevlilerince kesim yapılacak ülke ve bölgelerde kurban olma özelliklerine uygun olarak satın alınıyor. İslami usullere uygun olarak kesilen kurbanlıklar, ihtiyaç sahiplerine elden dağıtılıyor. Kurban kesimlerinin gerçekleştiğine dair bilgi, kısa mesajla vekalet sahiplerine iletiliyor. Vekalet verme süreci bayramın ikinci günü sona erecek" denildi.

Çalışmalar hakkında detaylı bilgilere İHH'nın internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.