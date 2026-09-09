Hürmüz’de ABD-İran gerilimi tırmanırken, Suudi Arabistan da Yemen’i vurdu: Brent petrol 100 dolara dayandı

(ANKARA) - ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı çevresinde karşılıklı saldırılar sürerken, Suudi Arabistan'ın da Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgelere hava saldırıları düzenlemesi petrol fiyatlarını yükseltti. Brent petrol yeniden 100 dolar sınırına yaklaştı.

Petrol fiyatları, bölgedeki çatışmaların enerji arzı ve Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğini daha fazla aksatabileceği endişeleriyle yeniden yükseldi. Brent petrolün varil fiyatı gece saatlerinde yüzde 1,6 artışla 99,49 dolara, ABD tipi Batı Teksas petrolü (WTI) ise yüzde 1,72 yükselişle 94,63 dolara çıktı.

Brent petrol fiyatı, altı aydır devam eden savaşın kalıcı biçimde sona erdirilebileceğine ilişkin beklentilerin zayıflaması ve çatışmaların yeniden şiddetlenmesiyle ağustos başından bu yana yaklaşık yüzde 25 yükseldi.

ABD İRAN TANKERLERİNİ VURDU

Petrol piyasasındaki son yükseliş, Hürmüz Boğazı ve çevresinde ABD ile İran yeni bir karşılıklı saldırı dalgasını takip etti. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran Devrim Muhafızları'nın bir ABD savaş gemisini iki kez balistik füzelerle hedef almasının ardından beş İran petrol tankerinin vurularak batırıldığını açıkladı. CENTCOM'a göre ABD savaş gemisi saldırılardan kaçmayı başardı ve Amerikan personelinden yaralanan olmadı. ABD ordusu, İran tankerlerindeki mürettebata saldırılardan önce gemileri terk etmeleri talimatı verildiğini ifade etti.

CENTCOM, tankerlerden dördünün Umman Körfezi'nde, birinin ise İran'ın Harg Adası yakınlarında vurulduğunu açıkladı. ABD ordusu ayrıca vurulan M/T Riesco adlı tankerin Umman Körfezi'nde battığını belirterek görüntüler yayımladı.

İRAN'DAN ABD GEM İ LER İ VE TANKERLERE SALD IRI AÇ I KLAMAS I

İran Devrim Muhafızları ise ABD saldırılarına karşılık olarak Hürmüz Boğazı'nda iki ABD gemisi ile sekiz petrol tankerinin hedef alındığını duyurdu. Devrim Muhafızları ayrıca ABD'nin teşvik ve desteğiyle boğazdaki "yasak ve güvensiz bölgeden" geçmeye çalışmakla suçladığı 10 geminin daha hedef alındığını açıkladı.

İran tarafı ayrıca Ürdün'deki El Ezrak Üssü'nde bulunan ABD güçlerine füze saldırısı düzenlediğini ve F-35, F-16 ve F-15 savaş uçaklarının bakım ve konuşlanma noktalarının hedef alındığını belirtti. Ürdün ordusu ise İran'dan ülke topraklarına doğru fırlatılan 20 balistik füzenin 18'inin önlendiğini, diğer ikisinin açık alanlara düştüğünü ve saldırılarda can kaybı ya da yaralanma olmadığını açıkladı.

Çatışmalar Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğini de düşük seviyelere çekerken diplomasi kanalı tamamen kapanmış değil. İran ve Umman'ın gelecek birkaç gün içinde Hürmüz Boğazı'nda üzerinde uzlaştıkları geçici bir deniz taşımacılığı koridorunu devreye sokmaları bekleniyor.

SUUD İ ARAB İ STAN'DAN YEMEN'E HAVA SALD IRILARI

Petrol fiyatlarının yükselişini tetikleyen bir diğer bölgesel gerilim de Suudi Arabistan'ın Yemen'e yönelik yeni hava saldırıları oldu.

Husilere bağlı El Mesire televizyonu, Suudi savaş uçaklarının Yemen'in Marib, El Cevf ve Taiz vilayetlerindeki çeşitli noktaları hedef aldığını duyurdu. Habere göre El Cevf'teki Hab ve Şaaf bölgesine beş, Marib'in Sirvah bölgesine 10 ve Taiz'deki El Barh bölgesine beş hava saldırısı gerçekleştirildi.

El Mesire ayrıca Suudi güçlerinin Saada vilayetinin sınır bölgesi Gamr'daki Gor el-Mişvat'ı bombaladığını bildirdi.

Ancak Suudi Arabistan öncülüğündeki askeri koalisyondan söz konusu hava saldırılarına ilişkin henüz doğrulama gelmedi.

Kaynak: ANKA