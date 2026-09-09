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Ankara’da kayıp adamın cesedi baraj gölünde bulundu

Ankara’da kayıp adamın cesedi baraj gölünde bulundu
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Ankara’da kayıp olarak aranan kişinin Çubuk Barajı Gölü’nde cesedine ulaşıldı.

Ankara'da kayıp olarak aranan kişinin Çubuk Barajı Gölü'nde cesedine ulaşıldı.

Ankara'da 42 yaşındaki H.K.'den saatlerce haber alamayan yakınları polise kayıp ihbarında bulundu. Ekiplerce yürütülen çalışmalarda H.K.'nin telefonunun en son Çubuk Barajı civarında sinyal verdiği belirlendi. Bölgeye sevk edilen ekipler H.K.'nin 06 DGD 023 plakalı aracını kapıları kilitli ve kaputu açık halde Çubuk 1 Barajı Viyadüğü'nde buldu. Çalışmalarını aracın bulunduğu çevrede yoğunlaştıran ekipler, baraj gölü de dahil olmak üzere arama kurtarma faaliyetlerine devam etti. Ankara Emniyet Müdürlüğü Koruma Şubesine bağlı polis dalgıçlar sabah saatlerinde su yüzeyindeki H.K.'nin cansız bedenini buldu.

H.K.'nin aracından 350 metre ilerisinde bulunan cesedinde yapılan ilk tespitlerde herhangi bir cinayet izine rastlanılmadığı ve intihar edebileceği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi. Olay yerinden incelemelerin ardından cesedi adli tıp kurumuna götürülen H.K.'nin kesin ölüm nedeni ise yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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