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Hollanda'da seçimleri kazanan Geert Wilders: Feyza Altun bir kahramandır

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Hollanda'da seçimleri kazanan Geert Wilders, sosyal medyada yaptığı küfürlü şeriat paylaşımının ardından gözaltına alınan Avukat Feyza Altun hakkında "Feyza Altun bir kahramandır!" açıklamasında bulundu.

Hollanda'da 22 Kasım'da yapılan erken genel seçimlerinde zafere ulaşan ve yüzde 23,5 oyla 37 sandalye kazanan aşırı sağcı siyasetçi Geert Wilders, Avukat Feyza Altun'un gözaltına alınması hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Wilders, tek cümlelik paylaşımında "Feyza Altun bir kahramandır!" ifadelerini kullandı.

Hollanda'da seçimleri kazanan Geert Wilders: Feyza Altun bir kahramandır

WİLDERS, İSLAM KARŞITLIĞIYLA BİLİNİYOR

Seçimden zaferle çıkmasına rağmen henüz diğer partileri koalisyona ikna edemeyen Wildert, İslam ve göçmen karşıtlığıyla biliniyor. Son olarak geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda, bir hayvanın kesim anına ait görüntüyü yayınlayan Wilders, paylaşımında "Mide bulandırıcı İslam geleneğini yasaklayın" ifadelerini kullanmıştı.

NE OLDU?

Avukat Feyza Altun, paylaştığı Farsça şiire yapılan yoruma sinirlenerek skandal bir ifade kullandı. "Şeriate s......" paylaşımı yapan Altun'un mesajı sosyal medyada büyük bir tartışmanın fitilini ateşlerken, tepki mesajları sonrası "#feyzaaltuntutuklansın" etiketi Twitter'da TT oldu.

Hollanda'da seçimleri kazanan Geert Wilders: Feyza Altun bir kahramandır

FEYZA ALTUN GÖZALTINA ALINDI

Küfürlü şeriat paylaşımı sonrası harekete geçen Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, avukat Feyza Altun hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlattı. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatılan avukat Feyza Altun gözaltına alındı.

Hollanda'da seçimleri kazanan Geert Wilders: Feyza Altun bir kahramandır

Haberler.com Haber Merkezi / Emre İliksiz - Dünya

Geert Wilders Feyza Altun Hukuk 3.Sayfa Politika Dünya Haberler

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Yorumlar (6)

Mldhat Caglar:

Bu Adam demokrasiyi iyi biliyor

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Orkun Can:

Belliki aynı babanın çocuklarısınız kan çekiyor:)

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ali tartan:

Elin Hollandalısına bile batmış vay be ne tarikatmış

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tamer topaloglu:

Kim lan bu dış mihraklar diyorduk hep, bir tanesi kendisini belli etti. Kendi içimizde sorunumuzu bile yasayamıyoruz. Birileri hemen bir tarafa çekip iki kutup noktasından germeye çalışıyor.

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ünal öztürk:

bu adam diker bunu demedi demeyin ha adamın şeyi var kapasitesi :)))

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Sessiz ciglik:

Halk kendisi secsin dersin sonrada halkin sectigini begenmez hatta halk koyun surusu gibi lakaplar takarsiniz. Dini kullaniyo dersin. Kendin gibi herkes dinsiz olsun diye ugrasirsin. Toplum seriat diyorsa seriat laiklik diyorsa laiklik. Yirtinman bosuna. Her toplum hakkettigi gibi yonetilir. Bunu iyiyede cekebilirsin kotuyede

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