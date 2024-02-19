Hollanda'da seçimleri kazanan Geert Wilders: Feyza Altun bir kahramandır

Hollanda'da 22 Kasım'da yapılan erken genel seçimlerinde zafere ulaşan ve yüzde 23,5 oyla 37 sandalye kazanan aşırı sağcı siyasetçi Geert Wilders, Avukat Feyza Altun'un gözaltına alınması hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Wilders, tek cümlelik paylaşımında "Feyza Altun bir kahramandır!" ifadelerini kullandı.

WİLDERS, İSLAM KARŞITLIĞIYLA BİLİNİYOR

Seçimden zaferle çıkmasına rağmen henüz diğer partileri koalisyona ikna edemeyen Wildert, İslam ve göçmen karşıtlığıyla biliniyor. Son olarak geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda, bir hayvanın kesim anına ait görüntüyü yayınlayan Wilders, paylaşımında "Mide bulandırıcı İslam geleneğini yasaklayın" ifadelerini kullanmıştı.

NE OLDU?

Avukat Feyza Altun, paylaştığı Farsça şiire yapılan yoruma sinirlenerek skandal bir ifade kullandı. "Şeriate s......" paylaşımı yapan Altun'un mesajı sosyal medyada büyük bir tartışmanın fitilini ateşlerken, tepki mesajları sonrası "#feyzaaltuntutuklansın" etiketi Twitter'da TT oldu.

FEYZA ALTUN GÖZALTINA ALINDI

Küfürlü şeriat paylaşımı sonrası harekete geçen Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, avukat Feyza Altun hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlattı. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatılan avukat Feyza Altun gözaltına alındı.