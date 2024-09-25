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Hizbullah, Tel Aviv'deki Mossad genel merkezine balistik füze fırlattı

Hizbullah, Tel Aviv'deki Mossad genel merkezine balistik füze fırlattı
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Lübnan'da İsrail ile olası bir kara savaşına hazırlanan Hizbullah, Tel Aviv'deki Mossad genel merkezini balistik füze ile hedef aldığını duyurdu. Hizbullah, bu saldırının geçen hafta Lübnan'da aralarında üst düzey bir komutanın da bulunduğu onlarca kişinin ölümüne neden olan çağrı cihazı bomba saldırılarının intikamı olduğunu belirtti. İsrail, hava savunmasının füzeyi düşürdüğünü ve can kaybı olmadığını açıkladı.

Hizbullah, Mossad genel merkezine balistik füze fırlattı: Grup, Lübnan'da İsrail ile olası bir kara savaşına hazırlanırken, çağrı cihazı bomba saldırılarının intikamı olarak Tel Aviv üssünü hedef aldı

Hizbullah, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, savaşçıları Lübnan'da İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ile olası bir kara savaşına hazırlanırken, Tel Aviv yakınlarındaki İsrail casus ajansı Mossad'ın genel merkezini hedef alan bir balistik füze fırlattığını söyledi.

Bu, grubun Hamas'ın 7 Ekim saldırısından sonra başlayan ve neredeyse bir yıldır süren İsrail ile savaşında balistik füze saldırısı iddiasında bulunduğu ilk kez.

Hizbullah açıklamasında, "İslami Direniş, Çarşamba günü saat 06:30'da (TSİ 03:30) Tel Aviv banliyölerindeki Mossad genel merkezini hedef alan bir 'Kadir 1' balistik füzesi fırlattı" dedi.

"Bu genel merkez, liderlerin suikastinden ve çağrı cihazları ile telsiz cihazlarının patlatılmasından sorumludur" diye ekledi. Bu ifade, geçen hafta Lübnan'da aralarında üst düzey bir komutanın da bulunduğu onlarca kişinin ölümüne neden olan saldırılara atıfta bulunuyordu.

İsrail, Tel Aviv'de sirenler çaldıktan sonra hava savunmasının bir Hizbullah füzesini düşürdüğünü söyledi. Can kaybı bildirilmedi.

Hizbullah, Tel Aviv'deki Mossad genel merkezine balistik füze fırlattı

Hizbullah, Tel Aviv'deki Mossad genel merkezine balistik füze fırlattı

Hizbullah, Tel Aviv'deki Mossad genel merkezine balistik füze fırlattı

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

Uluslararası İlişkiler Savaş ve Çatışma Politika Tel Aviv Lübnan Mossad İsrail Lübnan Dünya

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Yorumlar (9)

Revolver:

fırlattı dedik... fırlatılan füze ulaştı demedik.. :))

36
4
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SMMM:

SONUÇ = 0

28
3
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BARBAROS:

Kassam patlatır video çeker, Hizbullah havadan yere düşmeyen füzenin hedefi ile övünür. Kassam ve Hizbullah farkı

23
4
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mehmet:

bende buradan sapanımla taş attım.

23
0
yanıtYanıtla
Muhammet Akbulut:

LÜBNA NA NEDEN HAVA SAVUNMA SİSTEMİ VERMİYORUZ....

2
9
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Emre null:

sorun şu bir gün füze atıyorlar sonra yatıyorlar 1 ay sonra tekrar atiyorlar suan savastasiniz aralıksız devam edeceksiniz karadan hersekilde savasacaksiniz ki kazanabilesiniz oyle ayda bir gün füze firlatmallik olmuyor anlamiyorum ya bu Hizbullah ta akıl yok ya da israil ile işbirliği içindeler dunyanin hiçbir yerinde böyle saçma hareket olmaz ayda bir füze atıyorlar kimse ölmüyor intikam aldık diyorlar komedi

9
1
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Veli Özdemir:

Hava savunma sistemi yok ama bölge güvenliği için radar sistemi var. Bu ne saçmalık Türkiye Kürecik ve benzeri radar sistemlerini dışarıya kapatmalı hava savunma yoksa radar yok. İçi geçmiş, teknolojiden bir haber bürokratlardan sıkıldım artık.

0
0
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