Hizbullah, Tel Aviv'deki Mossad genel merkezine balistik füze fırlattı

Hizbullah, Mossad genel merkezine balistik füze fırlattı: Grup, Lübnan'da İsrail ile olası bir kara savaşına hazırlanırken, çağrı cihazı bomba saldırılarının intikamı olarak Tel Aviv üssünü hedef aldı

Hizbullah, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, savaşçıları Lübnan'da İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ile olası bir kara savaşına hazırlanırken, Tel Aviv yakınlarındaki İsrail casus ajansı Mossad'ın genel merkezini hedef alan bir balistik füze fırlattığını söyledi.

Bu, grubun Hamas'ın 7 Ekim saldırısından sonra başlayan ve neredeyse bir yıldır süren İsrail ile savaşında balistik füze saldırısı iddiasında bulunduğu ilk kez.

Hizbullah açıklamasında, "İslami Direniş, Çarşamba günü saat 06:30'da (TSİ 03:30) Tel Aviv banliyölerindeki Mossad genel merkezini hedef alan bir 'Kadir 1' balistik füzesi fırlattı" dedi.

"Bu genel merkez, liderlerin suikastinden ve çağrı cihazları ile telsiz cihazlarının patlatılmasından sorumludur" diye ekledi. Bu ifade, geçen hafta Lübnan'da aralarında üst düzey bir komutanın da bulunduğu onlarca kişinin ölümüne neden olan saldırılara atıfta bulunuyordu.

İsrail, Tel Aviv'de sirenler çaldıktan sonra hava savunmasının bir Hizbullah füzesini düşürdüğünü söyledi. Can kaybı bildirilmedi.