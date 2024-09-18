Üye Girişi
Haberler

Hindistan'da bir kadın girdiği hastanenin yeni doğan yoğun bakım ünitesinden bebek çaldı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hindistan'ın Bihar eyaletindeki bir hastaneden yeni doğan bebek kaçırıldı. Kimliği belirsiz kadın, Yenidoğan Bakım Ünitesi'ne girip bebeği alarak kayıplara karıştı. Olay, aile hastaneye gelince ortaya çıktı. Baba, büyük üzüntü içinde. Hastane ve polis soruşturma başlattı. Yetkililer, bebeği bulmak için seferber oldu. Güvenlik kameraları inceleniyor, tanıklarla görüşülüyor. Olay, hastane güvenliğini sorgulatırken, sosyal medyada dayanışma kampanyaları başladı. Halk, şüpheli durumları bildirmeye ç

Hindistan'ın Bihar eyaletinde, bir hastaneden yeni doğmuş bir bebeğin kaçırılması olayı büyük yankı uyandırdı. Sadar Hastanesi'ndeki Özel Yenidoğan Bakım Ünitesi'nde meydana gelen bu olay, güvenlik kameralarına an be an yansıdı.

Görüntülerde, kimliği henüz belirlenemeyen bir kadının hastaneye giriş yaptığı görülüyor. Kadın, dikkat çekmemek için oldukça sakin ve kendinden emin bir tavırla hareket ediyor. Ünitenin kapısından içeri girdikten sonra, bir süre etrafı kontrol ediyor. Ardından, yeni doğmuş bir erkek bebeğin bulunduğu beşiğe yaklaşıyor.

Kamera kayıtlarına göre kadın, bebeği kucağına alıp hızla üniteden çıkıyor. Bu sırada hastane personelinin veya diğer hastaların durumu fark etmediği anlaşılıyor. Olay, ancak bebeğin ailesi kontrole geldiğinde ortaya çıkıyor.

Bebeğin babası, yaşananlar karşısında büyük bir şok ve üzüntü içinde. Basına yaptığı açıklamada, "Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bu açıkça hastanedeki bir güvenlik ihlali. Çocuğumu derhal geri vermeliler," diyor. Ailenin çaresizliği ve öfkesi, hastane yönetimine yönelik eleştirileri de beraberinde getiriyor.

Olay üzerine hastane yönetimi ve polis teşkilatı harekete geçti. Kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Güvenlik kamera görüntüleri detaylı bir şekilde inceleniyor. Ayrıca hastane çalışanları ve o sırada ünitede bulunan diğer hasta yakınlarıyla görüşmeler yapılıyor.

Yerel yetkililer, bebeğin bir an önce bulunması ve ailesine kavuşturulması için tüm imkanları seferber ettiklerini açıkladı. Bölgedeki tüm güvenlik birimleri alarma geçirildi. Şüpheli kadının eşkali çıkarılarak, kamuoyuyla paylaşıldı.

Hindistan'da bir kadın girdiği hastanenin yeni doğan yoğun bakım ünitesinden bebek çaldı

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

Yenidoğan Hindistan Hindistan 3-sayfa Hastane Polis Bihar Bebek Hukuk Dünya Baba

Erdoğan'ın başdanışmanından 'Anayasa'nın 4'üncü maddesine karşıyız' diyen Yapıcıoğlu'na yanıt

Erdoğan'ın başdanışmanından Yapıcıoğlu'nun "Anayasa" çıkışına yanıt

 Lübnan'da çağrı cihazlarının patlamasında MOSSAD parmağı

Çağrı cihazlarının patlamasında MOSSAD parmağı

 Narin cinayetinde kan donduran iddia: Dişleri tek tek çekilmiş olabilir

Adli tıp uzmanından olay iddia: Dişleri tek tek sökülmüş olabilir
CHP'den istifa mı ediyor? Mansur Yavaş sessizliğini bozdu

Kurultaydaki gerilim sonrası CHP'den istifa mı ediyor? Yavaş sessizliğini bozdu
500

Yorumlar (1)

Tandogan Dogan:

dokuz ay kim bekleyecek isin kolayina kacmis

0
0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Icardi derbide oynayacak mı? Fenerbahçe- Galatasaray derbisi kadrosunda Icardi var mı? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 18 Eylül döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? YKS EK TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? (ais.osym.gov.tr) Ankara su kesintisi sorgulama 18 Eylül! Mamak ve Altındağ'da sular ne zaman gelecek? ASKİ su kesintisi! Aile destek ödemesi ne zaman yatacak 2024? e-Devlet 'Aile Destek Ödemesi' sorgulama ekranı! Serkan Özcan kimdir? Halk Tv konuğu Serkan Özcan kaç yaşında, nereli? Serkan Özcan biyografisi! Elazığ hava durumu 18 Eylül | Bugün Elazığ'da hava nasıl olacak? Kaan Yıldırım kimdir? Kaan Yıldırım kaç yaşında, nereli? Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım evlendi mi, düğünü ne zaman? Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım nerede evlendi? Bugün hava nasıl? 18 Eylül hava durumu! Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminleri! #127777 KENAN YILDIZ GOL ANI (VİDEO İZLE) Kenan Yıldız Juventus'ta ilk golünü attı mı? Juventus kazandı mı?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });