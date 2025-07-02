Havada korku dolu anlar: 8.000 metre irtifa kaybeden uçak acil iniş yapmak zorunda kaldı

Havada korku dolu anlar: 8.000 metre irtifa kaybeden uçak acil iniş yapmak zorunda kaldı
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Havada korku dolu anlar: 8.000 metre irtifa kaybeden uçak acil iniş yapmak zorunda kaldı
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Çin merkezli Spring Airlines'a ait Boeing 737 tipi uçak, Şanghay Pudong Havalimanı'ndan Tokyo Narita Havalimanı'na giderken kabin basınç sisteminde yaşanan arıza nedeniyle 8.000 metre irtifa kaybetti ve acil iniş yapmak zorunda kaldı. Olay sonrası her yolcuya yaklaşık 15.000 yen (104 dolar) tazminat ve bir gecelik otel konaklaması sunuldu. Ayrıca teknik bir soruşturma başlatıldı. Uçakta 191 yolcu bulunuyordu ve kimse yaralanmadı.

Çin merkezli Spring Airlines'a ait bir yolcu uçağı, kabin basınç sisteminde yaşanan arıza nedeniyle yaklaşık 8.000 metre irtifa kaybederek acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Boeing 737 tipi uçak, Pazartesi günü Çin'in Şanghay Pudong Havalimanı'ndan kalkarak Japonya'daki Tokyo Narita Havalimanı'na doğru yola çıkmıştı. Ancak uçuş sırasında uçakta ciddi bir sorun yaşandı. Pilotlar, kabin basıncını ayarlayan sistemde bir arıza fark ederek hemen hava trafik kontrolüne bilgi verdi.

Bu arızadan sonra uçak, 36.000 feet (yaklaşık 11.000 metre) yükseklikten 10.500 feet'e (yaklaşık 3.200 metre) sadece 10 dakika içinde hızlı bir şekilde alçaldı.

Yolcuların yaşadığı korku, sosyal medyaya da yansıdı. Tavandan oksijen maskeleri düştü, bazı yolcular çığlık attı, bazıları ise dua etti. Bir yolcu Associated Press'e, "Önce boğuk bir patlama duydum, sonra oksijen maskesi birkaç saniye içinde düştü. Kabin memuru ağlayarak maskeleri takmamızı söyledi ve uçağın arızalandığını açıkladı" dedi.

Bir başka yolcu ise, "Neredeyse ağlamaya başladım. Vasiyetimi yazdım, kredi kartlarımın şifrelerini bile not aldım" diye konuştu.

Uçak, yaşanan bu olayın ardından Japonya'nın Osaka kentindeki Kansai Uluslararası Havalimanı'na yönlendirildi ve güvenli bir şekilde iniş yaptı. Uçakta 191 yolcu bulunuyordu ve kimse yaralanmadı.

Havayolu şirketi, olay sonrası her yolcuya yaklaşık 15.000 yen (104 dolar) tazminat ve bir gecelik otel konaklaması sundu. Ayrıca olayla ilgili teknik bir soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, benzer bir olay geçen hafta da ABD'de yaşandı. American Airlines'a ait bir yolcu uçağı, Las Vegas'tan kalktıktan kısa süre sonra motorlarından birinde yangın çıkması üzerine acil iniş yaptı.

Uçak, Charlotte, North Carolina'ya gitmek üzere havalanmıştı. Ancak yolcular motorun yanından alev çıktığını görünce durumu bildirdi. 153 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu uçak hızla geri dönerek Las Vegas'taki havalimanına güvenli bir şekilde iniş yaptı. Neyse ki bu olayda da kimse yaralanmadı.

Havada korku dolu anlar: 8.000 metre irtifa kaybeden uçak acil iniş yapmak zorunda kaldı

Havada korku dolu anlar: 8.000 metre irtifa kaybeden uçak acil iniş yapmak zorunda kaldı

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
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