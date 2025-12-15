Haberler

Hanuka kutlamalarını kana bulayan saldırganlar baba-oğul çıktı

Hanuka kutlamalarını kana bulayan saldırganlar baba-oğul çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avustralya polisi, Sydney kentindeki Bondi Plajı’nda düzenlenen Hanuka Bayramı kutlamalarına hedef alan ve 15 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyı gerçekleştiren saldırganların baba-oğul olduğunu açıkladı.

  • Avustralya'nın Sydney kentindeki Bondi Plajı'nda Hanuka Bayramı kutlamalarına silahlı saldırı düzenlendi.
  • Saldırganlar 50 yaşındaki baba ve 24 yaşındaki oğuldu; baba öldü, oğul hastanede kritik durumda.
  • Saldırıda 15 kişi öldü, 42 kişi yaralandı.

Avustralya'da Yeni Güney Galler eyaleti Polis Komiseri Mal Lanyon, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile düzenlediği basın toplantısında Sydney kentindeki Bondi Plajı'nda gerçekleştirilen Hanuka Bayramı kutlamalarına düzenlenen saldırının detaylarına ilişkin açıklama yaptı.

SALDIRGANLAR BABA-OĞUL ÇIKTI

Lanyon, kimlik tespitine yönelik incelemelerin tamamlandığını ve ek bir çalışmaya gerek görülmediğini belirtti. Saldırganların 50 yaşındaki bir baba ile 24 yaşındaki oğlu olduğunu duyuran Lanyon, 24 yaşındaki oğlun hastanede tedavi altında ve sağlık durumunun kritik olduğunu, babanın ise öldüğünü bildirdi. Lanyon, 50 yaşındaki babanın ruhsatlı silah sahibi olduğunu, kendisine ait ruhsatlı 6 silahın bulunduğunu ve olay yerinde de 6 silah ele geçirildiğini aktardı.

Hanuka kutlamalarını kana bulayan saldırganlar baba-oğul çıktı

"GÖRDÜĞÜMÜZ ŞEY SAF KÖTÜLÜK, ANTİSEMİTİZM VE TERÖRİZM EYLEMİYDİ"

Başbakan Albanese de açıklamasında, "Dün gördüğümüz şey saf kötülük, antisemitizm ve terörizm eylemiydi." dedi. Albanese, saldırıdan Avustralya hükümetini sorumlu tutan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun eleştirilerine "Şimdi bir olma zamanı." şeklinde cevap verdi.

Hanuka kutlamalarını kana bulayan saldırganlar baba-oğul çıktıAvustralya Başbakanı Anthony Albanese

YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Yeni Güney Galler Başbakanı Chris Minns ise saldırıda hayatını kaybeden 15 kişinin yaşlarının 10 ile 87 arasında değiştiğini aktardı. Minns, saldırıda 42 kişinin yaralandığını ve hastanelerde tedavilerinin sürdüğünü ifade etti.

Hanuka kutlamalarını kana bulayan saldırganlar baba-oğul çıktı

AVUSTRALYA'DAKİ SİLAHLI SALDIRI

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletine bağlı Sydney kentindeki Bondi Plajı'nda gerçekleştirilen Hanuka Bayramı kutlamalarına silahlı saldırı düzenlenmişti. Şüphelilerden birinin öldüğü açıklanırken, yaralı diğer şüphelinin gözaltına alındığı aktarılmıştı.

Hanuka kutlamalarını kana bulayan saldırganlar baba-oğul çıktı

Avustralya Başbakanı Albanese, düzenlediği basın toplantısında, saldırının Yahudi Avustralyalılara yönelik olduğunu belirtmişti. Avustralya'da Müslüman toplumun temsilcileri saldırıyı kınayarak, saldırıdan etkilenenler ve yakınlarıyla dayanışma içinde olduklarını ifade etmişti.

Hanuka kutlamalarını kana bulayan saldırganlar baba-oğul çıktı

Silahlı saldırıya cesurca müdahale ederek şüphelilerden birinin elinden silahını alan Ahmed el-Ahmed, Avustralya basınında gündem olmuştu.

Hanuka kutlamalarını kana bulayan saldırganlar baba-oğul çıktı

Kaynak: AA / Umut Halavart - Dünya
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son halini gören gözlerine inanamadı! Ünlü şarkıcı Bülent Serttaş adeta eridi

Bülent Serttaş'ın son halini görenler gözlerine inanamadı! Adeta eridi
Avustralya'da Hanuka Bayramı kutlamaları sırasında silahlı saldırı: 15 ölü, 42 yaralı

Ülkenin en ünlü plajına silahlı saldırı! Çok sayıda ölü var
Bilal Erdoğan: İçimizdeki hainlere verdiğimiz primlerle Cumhurbaşkanı'mızın gücünü azalttık

Bilal Erdoğan'dan gündem yaratacak "hain" çıkışı
Jose Mourinho'nun hedefi Youssef En-Nesyri

Fener'den öyle bir ismi istedi ki taraftarlar sevinçten çıldıracak
Son halini gören gözlerine inanamadı! Ünlü şarkıcı Bülent Serttaş adeta eridi

Bülent Serttaş'ın son halini görenler gözlerine inanamadı! Adeta eridi
Dev proje devam ediyor! Samsun'a 3,2 milyar liralık yatırım

Dev proje devam ediyor! Bir ilimize 3,2 milyarlık yatırım
Suriyelilerle ilgili çarpıcı karar! Erdoğan devreye girdi, ikinci aşamaya geçildi

Yüz binlerce Suriyeli için yeni karar! Erdoğan resmen devreye girdi
Öğrenci evine giren ev sahibi hayatının şokunu yaşadı: Bu adam kesinlikle ruh hastası

Öğrenci evine giren ev sahibi hayatının şokunu yaşadı
Benzine 2 lira 2 kuruş indirim geliyor

Araç sahiplerine güzel haber! Tarih netleşti, dev indirim geliyor
Avustralya'da 12 kişinin can verdiği saldırıyla ilgili kan donduran detay! Arabadan çok sayıda bomba çıktı

Plajdaki katliamda kan donduran detay! Ölü sayısı katlanabilirmiş
Görüntüler İstanbul'daki ünlü AVM'den! Balyozu vurup tek tek yıktılar

Görüntüler İstanbul'daki ünlü AVM'den! Balyozu vurup indirdiler
Beşiktaşlı taraftarlardan Jurasek'e büyük tepki

Bu pozisyon sonrası ortalık karıştı! Tepki çığ gibi büyüyor
Dükkan kapandı, mahalle ayağa kalktı! Kadınlar evinin önünde eylem yaptı

Dükkan kapandı, mahalle ayağa kalktı! Kadınlar evinin önünde toplandı
title