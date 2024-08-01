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Haniye için ilk tören Tahran'da yapıldı! On binlerce kişi "İsrail ve ABD'ye ölüm" sloganları attı

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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın yemin töreni sonrası suikasta kurban giden Hamas lideri İsmail Haniye için ilk cenaze töreni başkent Tahran'da düzenlendi. Cenaze namazını İran'ın dini lideri Hamaney'in kıldırdığı törene katılan on binlerce kişi "İsrail ve ABD'ye ölüm" sloganları attı. Törenin ardından Haniye'nin naaşı Katar'ın başkenti Doha'ya götürülecek.

Hamas lideri İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da katıldığı Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın yemin töreni sonrasında uğradığı suikast sonucu öldürülmesi kamuoyunda infiale neden oldu.

İsrail'e yönelik tepkilerin ardından Orta Doğu'da savaşın yayılma ihtimalini de gündeme getiren gelişmenin ardından Tel Aviv yönetimi alarm durumuna geçerken Netanyahu yönetimine yönelik intikam mesajlarının ardı arkası kesilmiyor.

Suikasta kurban giden Hamas lideri Haniye için ilk cenaze töreni ise İran'ın başkenti Tahran'da düzenlendi. İran'ın dini lideri Hamaney'in kıldırdığı cenaze namazının ardından törene katılan on binlerce kişi hep bir ağızdan "İsrail ve ABD'ye ölüm" sloganları attı.

Cenaze töreni sonrasında İsmail Haniye'nin naaşı defnedilmek üzere Katar'ın başkenti Doha'ya götürülecek. Hamas'tan yapılan açıklamada "İsmail Haniye'nin naaşı Tahran'daki cenaze töreninin ardından Doha'ya nakledilecek. Cuma günü Katar'ın başkentinde defnedilecek" ifadeleri yer almıştı.

HANİYE'NİN İRAN'DA SUİKASTA UĞRAMASI

Haniye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniye'nin, Tahran'da kaldığı konutuna düzenlenen saldırıda hayatını kaybettiğini duyurdu. Haniye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya

İsmail Haniye Kurban İsrail Tahran Katar Doha İran Politika Dünya Haberler

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