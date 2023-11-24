Hamas ile İsrail arasındaki geçici ateşkes sabah saatlerinde başlarken, dünya gözünü iki taraf arasında gerçekleşecek olan esir takasına çevirdi. İsrail hapishanelerindeki 39 Filistinli esirin serbest bırakılmak üzere Batı Şeria'ya nakledilmesinin ardından Hamas'tan Tel Aviv yönetimine sürpriz bir teklif geldi. Hamas, "İsrail elindeki bütün Filistinli esirleri serbest bırakırsa biz de elimizdeki İsrailli esir askerleri serbest bırakmaya hazırız" açıklamasında bulundu.

Hamas'tan İsrail'e sürpriz teklif: Elinizdeki tüm Filistinlileri bırakırsanız biz de tüm esirleri serbest bırakmaya hazırız

İsrail ile Hamas arasındaki 4 günlük geçici ateşkes anlaşması sabah saat 08.00 itibarıyla başlarken, mutabakat kapsamında İsrail hapishanelerindeki 39 Filistinli esir serbest bırakılmak üzere Batı Şeria'ya nakledildi. Esir takası için nefesler tutulurken, Hamas'tan Tel Aviv yönetimine sürpriz bir teklif geldi. Hamas, "İsrail elindeki bütün Filistinli esirleri serbest bırakırsa biz de elimizdeki İsrailli esir askerleri serbest bırakmaya hazırız" dedi.

39 FİLİSTİNLİ ESİR BATI ŞERİA'YA NAKLEDİLDİ

Hamas ile İsrail'in uzlaştığı "çatışmalara insani ara verilmesi mutabakatı" kapsamında İsrail hapishanelerindeki 39 Filistinli esirin serbest bırakılmak üzere işgal altındaki Batı Şeria'ya nakledildiği bildirildi.

OFER CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

İsrail basınına göre, kadın ve çocuklardan oluşan 39 Filistinli esir, İsrail'deki Damon ve Megiddo hapishanelerinden çıkarılarak geçici olarak Batı Şeria'daki Ofer Cezaevi'ne nakledildi.

İSRAİLLİ ESİRLERİN TESLİM ALINMASIYLA SERBEST BIRAKILACAKLAR

Filistinli esirlerin, Gazze'deki İsrailli esirlerin teslim alınmasından yaklaşık 2 saat sonra serbest bırakılacakları aktarıldı.

HAMAS'TAN TEL AVİV YÖNETİMİNE SÜRPRİZ TEKLİF

Süreç dünya kamuoyu tarafından dikkatle takip edilirken Hamas'tan İsrail yönetimine dikkat çeken bir teklif geldi. Hamas'tan yapılan açıklamada, "İsrail elindeki bütün Filistinli esirleri serbest bırakırsa biz de elimizdeki İsrailli esir askerleri serbest bırakmaya hazırız" ifadeleri yer aldı.

50 İSRAİLLİ ESİRE KARŞILIK 150 FİLİSTİNLİ SERBEST BIRAKILACAK

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi. Uzlaşıya göre Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak. Serbest kalacak esirler her iki taraftan kadın ve çocuklardan oluşuyor.