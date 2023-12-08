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Hamas: İsrail Özel Kuvvetlerinin rehineleri kurtarma girişimi geri püskürtüldü. Çok sayıda İsrail askeri ve bir rehine öldü

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Hamas silahlı kanadı Kassam Tugayları, İsrail'in özel kuvvetleri tarafında Gazze Şeridi'nde rehineleri kurtarma girişiminin geri püskürtüldüğünü, çok sayıda İsrail askeri ve bir rehinenin öldürüldüğünü açıkladı. İsrail konu ile ilgili açıklama yapmadı

Hamas'ın silahlı kanadı bugün yaptığı açıklamada, İsrail özel kuvvetlerinin Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği rehine kurtarma girişimini püskürterek çok sayıda askeri zayiata yol açtığını, İsrail özel kuvvetler ile yaşanılan çatışmada 25 yaşındaki bir rehinenin de hayatını kaybettiğini söyledi.

İsrail ordusunun bu konuda herhangi bir yorumu olmadı.

Telegram'da yayınlanan bir bildiride Hamas'ın El Kassam Tugayları, savaşçılarının kurtarma girişiminde bulunan özel kuvvetler birliğini keşfettiğini ve karşı saldırıda bulunarakçok sayıda askeri öldürüp yaraladığını söyledi.

Hamas tarafından evinden kaçırılıp esir alınan 24 yaşındaki Sahar Baruch'un ismi İsrail tarafından yayınlanan rehinelerin listesinde bulunuyor.

Kaynak: Haberler.com / Dünya

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