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Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar oldu

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İran'ın başkenti Tahran'da suikasta kurban giden İsmail Haniye'nin ardından Hamas yeni liderini seçti. Hamas'tan yapılan açıklamaya göre yeni lider Yahya Sinvar oldu.

İran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin yerine, hareketin Gazze Şeridi sorumlusu Yahya Sinvar'ın seçildiği bildirildi.

Hamas'ın Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Hamas, şehit lider İsmail Haniye'nin yerine, hareketin siyasi büro başkanlığına Komutan Yahya Sinvar'ı seçtiğini ilan ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Hamas'tan 3 Ağustos'ta yapılan açıklamada, suikasta uğrayan Siyasi Büro Başkanı Heniyye'nin yerine geçecek yeni ismi belirlemek için istişarelere başlandığını duyurulmuştu.

YAHYA SİNVAR KİMDİR?

Yahya Sinvar, İsmail Haniye'nin öldürülmesinin ardından Hamas'ın fiili lideri olarak gündeme gelmişti. 1962 yılında Gazze Şeridi'ndeki Khan Yunis mülteci kampında doğan Yahya Sinvar, Hamas'ın kurucu üyelerinden biri olarak örgütün şekillenmesinde önemli bir rol oynadı. 1980'lerin sonlarında Hamas'a katılan Sinvar, kısa sürede örgütün güvenlik kolunun başına geçti. 1989 yılında, iki İsrailli askerin öldürülmesi ve Filistinli muhbirlere karşı suikastlar düzenlemekle suçlanan Sinvar, dört kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 22 yıl boyunca İsrail hapishanelerinde kalan Sinvar, 2011 yılında Gilad Shalit takası kapsamında serbest bırakıldı.

Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar olduYahya Sinvar

Hapishane yılları, Sinvar'ın ideolojisini ve İsrail'e olan düşmanlığını pekiştirdi. Eski İsrail istihbarat yetkilisi Michael Koubi'ye göre Sinvar, sorgulamaları sırasında Filistinli muhbirleri öldürmekle övünüyordu. Bu süreç, onun Hamas içindeki sert ve uzlaşmaz imajını güçlendirdi. 2017 yılında Hamas'ın Gazze lideri seçilen Sinvar, örgütün askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ile siyasi kanadı arasında köprü görevi gördü. Bu pozisyonu, onu Hamas'ın en etkili figürlerinden biri haline getirdi. Haniye'nin aksine Sinvar, sahada operasyonel deneyime sahip. Bu, örgütün askeri kanadı üzerinde daha fazla etki sahibi olmasını sağlıyor.

HANİYE SUİKASTI

Hamas lideri İsmail Haniye, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu. İran ve Hamas Hareketi alçak suikasttan İsrail'i sorumlu tuttu.

Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar olduİsmail Haniye

1962 yılında Gazze'deki bir mülteci kampında doğan İsmail Haniye, Hamas'ın kuruluşundan bu yana önemli bir isimdi. İsrail tarafından birçok kez hapse atılan Haniye, 2003 yılında İsrail'in suikast girişiminden kurtulmuştu. 3 yıl sonra Hamas'ın seçimleri kazanmasının ardından kısa bir süre Filistin Başbakanı olan Haniye, 2017 yılında Hamas'ın siyasi büro başkanlığına seçilmişti. Haniye, Katar, ABD ve Mısır'ın arabuluculuğunda yürütülen müzakerelerde Hamas heyetine liderlik ediyordu.

Kaynak: AA / Turan Yiğittekin - Dünya

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