Halk sığınaklara koşarken Netanyahu bakın hangi ülkeye sığındı

İran'ın yeni saldırı dalgasında Tel Aviv başta olmak üzere İsrail genelinde kırmızı alarm verildi; Kudüs yakınlarındaki Beit Şebeş'te bir sanayi bölgesine düşen füze en az 10 kişinin ölümüne yol açtı. Saldırılar sürerken Başbakan Netanyahu'nun güvenlik toplantılarını Almanya'dan yürütmesi tartışma yarattı.

  • İran'ın yeni saldırı dalgası sonucu İsrail'de en az 10 kişi öldü ve çok sayıda kişi yaralandı.
  • İsrail Başbakanı Netanyahu, İran saldırıları sırasında güvenlik istişarelerini Almanya'da yaptı.

İran yeni saldırı dalgası başlattı. İsrail'in acil durum sistemi Tel-Aviv başta olmak üzere İsrail şehirlerinde kırmızı alarm verdi. Kudüs'e düşen füze ise Beit Şebeş'teki sanayi mahallesini vurdu. En az 10 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. İsrail genelinde sirenler çalıyor.

NETANYAHU ALMANYA'YA SIĞINDI

Ülkede hal böyleyken ve İsrail halkı sığınaklara koşarken Başbakan Netanyahu'nun güvenlik istişarelerini Almanya'da yaptığı ortaya çıktı. Ülkesine uzaktan liderlik eden Netanyahu'nun tutumu sorgulanmaya başlandı.

