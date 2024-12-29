Güney Kore'de yolcu uçağı pistten çıkıp duvara çarptı! 85 kişi hayatını kaybetti
Güney Kore'de 175 yolcu ve 6 mürettebat taşıyan yolcu uçağı iniş sırasında pistten çıkıp duvara çarptı. İnfilak eden uçaktaki 85 kişi hayatını kaybederken, kazanın yaşandığı Muan Havalimanı'nda tüm uçuşlar askıya alındı. Kazanın uçağın iniş takımlarındaki arızadan kaynaklandığı, ilk seferde iniş takımları açılmayan uçağın ikinci seferde zorunlu iniş sırasında kaza yaptığı öğrenildi.
Güney Kore'de Jeju Air havayolu şirketine ait 181 kişiyi taşıyan yolcu uçağı, başkent Seul'ün 288 kilometre güneybatısındaki Muan şehrindeki Musan Uluslararası Havalimanı'na inişte kaza yaptı.
PİSTTEN ÇIKIP DUVARA ÇARPTI
Emniyet ve itfaiye yetkilileri, iniş sırasında kontrolünü kaybederek pistten çıkan uçağın havalimanını çevreleyen duvara çarptığını, kazada ilk belirlemelere göre 85 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
İtfaiye ekiplerinin, kazada kuyruk bölümü koparak yanan uçağa müdahale ederek yangını söndürdüğü, uçaktan şu ana kadar 2 kişinin kurtarıldığı belirtildi.
YOLCULARIN NEREDEYSE TAMAMI GÜNEY KORE VATANDAŞI
175 yolcu ve 6 mürettebatı taşıyan uçağın Bangkok-Muan seferini yaptığı, 2 Tayland vatandaşı dışındaki yolcuların Güney Kore vatandaşı olduğu kaydedildi. Arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken, kazanın sebebi soruşturuluyor.
İNİŞ TAKIMLARINDA ARIZA YAŞANDI
Kazanın uçağın iniş takımlarındaki arızadan kaynaklandığı, ilk seferde iniş takımları açılmayan uçağın ikinci seferde zorunlu iniş sırasında kaza yaptığı aktarıldı.