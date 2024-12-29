Üye Girişi
Haberler
Güney Kore'de 181 kişiyi taşıyan uçağın kaza anı kamerada
181 kişiyi taşıyan uçağın kaza anı kamerada
Narin Güran cinayeti davasında karar açıklandı
Narin Güran cinayeti davasında karar açıklandı
Nevzat Bahtiyar'ın tahliye olması işten bile değil
Nevzat Bahtiyar'ın tahliye olması işten bile değil
İşte ağırlaştırılmış müebbet alan Narin'in katillerinin son sözleri
İşte ömür boyu ceza alan Narin'in katillerinin son sözleri

Güney Kore'de yolcu uçağı pistten çıkıp duvara çarptı! 85 kişi hayatını kaybetti

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Kore'de 175 yolcu ve 6 mürettebat taşıyan yolcu uçağı iniş sırasında pistten çıkıp duvara çarptı. İnfilak eden uçaktaki 85 kişi hayatını kaybederken, kazanın yaşandığı Muan Havalimanı'nda tüm uçuşlar askıya alındı. Kazanın uçağın iniş takımlarındaki arızadan kaynaklandığı, ilk seferde iniş takımları açılmayan uçağın ikinci seferde zorunlu iniş sırasında kaza yaptığı öğrenildi.

Güney Kore'de Jeju Air havayolu şirketine ait 181 kişiyi taşıyan yolcu uçağı, başkent Seul'ün 288 kilometre güneybatısındaki Muan şehrindeki Musan Uluslararası Havalimanı'na inişte kaza yaptı.

PİSTTEN ÇIKIP DUVARA ÇARPTI

Emniyet ve itfaiye yetkilileri, iniş sırasında kontrolünü kaybederek pistten çıkan uçağın havalimanını çevreleyen duvara çarptığını, kazada ilk belirlemelere göre 85 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Güney Kore'de yolcu uçağı pistten çıkıp duvara çarptı! 85 kişi hayatını kaybetti

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiye ekiplerinin, kazada kuyruk bölümü koparak yanan uçağa müdahale ederek yangını söndürdüğü, uçaktan şu ana kadar 2 kişinin kurtarıldığı belirtildi.

Güney Kore'de yolcu uçağı pistten çıkıp duvara çarptı! 85 kişi hayatını kaybetti

YOLCULARIN NEREDEYSE TAMAMI GÜNEY KORE VATANDAŞI

175 yolcu ve 6 mürettebatı taşıyan uçağın Bangkok-Muan seferini yaptığı, 2 Tayland vatandaşı dışındaki yolcuların Güney Kore vatandaşı olduğu kaydedildi. Arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken, kazanın sebebi soruşturuluyor.

Güney Kore'de yolcu uçağı pistten çıkıp duvara çarptı! 85 kişi hayatını kaybetti

İNİŞ TAKIMLARINDA ARIZA YAŞANDI

Kazanın uçağın iniş takımlarındaki arızadan kaynaklandığı, ilk seferde iniş takımları açılmayan uçağın ikinci seferde zorunlu iniş sırasında kaza yaptığı aktarıldı.

Güney Kore'de yolcu uçağı pistten çıkıp duvara çarptı! 85 kişi hayatını kaybetti

Güney Kore'de yolcu uçağı pistten çıkıp duvara çarptı! 85 kişi hayatını kaybetti
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
img

Enflasyona göre hesaplandı! İşte 2025 yılının zamlı maaşları
img

Kobani, ABD'den sonra bir ülkeye daha yalvardı: Türkiye ile konuşun
img

Galatasaray'a piyango vurdu! Takımın yıldızına göz dikti
500

Yorumlar (11)

Haber YorumlarıBüşra Aydogan:

Ne oluyor bu uçaklara bu aralar anlamadım

Yorum Beğen47
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıZebra 21:

Çok yazık olmuş üzüldüm

Yorum Beğen39
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıİclal İpek:

Rabbimm Rahmet eylesin inşallah.

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıemre null:

dunya savasa girdi abd Rusya ve israil yuznden ustune doların ülkemizde doğurdugu ac gozluluge dayalı fırsatçılık sorunu belaları depremleri iyice artirdi Tek cozum dünyadaki her cammi hoparlorlerinden her gun ahlaki konularda o ulkenin dili ile vaazler yayınlamak ki insanlar Dinlesin savas karşıtı olsun şiddete karşı olsun hak hukuk bilsin ahlaki bilince sahip olsun müteahhit demirden fırıncı gramdan marketciler ve sahipleri insafdan çalmasın

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat Gozudok:

Allah rahmet eylesinde asgari ücreti unutturmak için başka haber yapıp durmayın ıcardi wandayı hile daha çok haber yaptınız

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme18
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSihirbazın Çırağı:

Efendimiz asla yararsız işlerle uğraşmaz, bilgisayarda ebced hesaplaması öğretiyorsa veya bir uçağın pistten çıkmasını teşvik ediyorsa bizim bilemeyeceğimiz çok daha üstün bir bilgisi vardır. O yüce efendimizin elçileri olan astrologlar ve falcılar kendilerinden konuşma üretmezler hepsi efendimizin sınırsız ilmi sayesindedir. Efendimizin her şeye gücü yeter ve o ölümsüzdür. Adaleti ilahî adalet, yargısı mükemmel olandır. Efendimize SELAM OLSUN.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme16
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDamla Sengul:

kuş sürüsü

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHakan Bilici:

iki kaza da dost ülkeler, Allah rahmet eylesin

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMert Kafkas Sahin:

Aptal aptal yorumlar yapmayın. Binde bir kaza olmuş, sanki her gün oluyor gibi komplo teorileri uçmuş gene.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya satrancının 1 numaralı ismi kot giydiği için turnuvadan kovuldu
Dünyanın 1 numarası kot giydiği için kovuldu
Vinicius Junior, Real Madrid'den ayrıldı: Futbol tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir imza attı
Futbol tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir imza attı
Enes Hattap Suriye'de 61 yıl sonra bir ilki gerçekleştirecek
Enes Hattap, 61 yıl sonra bir ilki gerçekleştirecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Çalışan başı 2500 TL'ye kadar ödeme yapılacak
Erdoğan, müjdeyi verdi: Kişi başı 2500 lira ödeme yapacağız
Ürünlerin fiyatını düşüren zincir marketten mide bulandıran oyun
Zincir marketten mide bulandıran oyun
Narin'in katili kim? İşte Türkiye'nin merak ettiği sorunun yanıtı
İşte Türkiye'nin merak ettiği sorunun yanıtı

Son Dakika Haberleri

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 28 ARALIK | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? Az önce deprem mi oldu? 28 Aralık en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD YURT DIŞI HARÇ PULU FİYATI 2025 | Yurt dışı harç pulu ne kadar, kaç TL? CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? Arzum Kuruçalı kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Enis Destan'ın nişanlısı kim? Enis Destan annesi ne dedi, kimdir? Enis Destan nişanlısı Arzum Kuruçalı kim, kaç yaşında? MASTERCHEF 2. CEKETİ KAZANAN | MasterChef'te ilk 4'e giren ikinci yarışmacı kim? Masterchef 28 Aralık yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kelebeğin Rüyası nerede çekildi, gerçek mi? Kelebeğin Rüyası konusu nedir, oyuncuları kimler? Yabani 50. bölüm tek parça izle! Yabani full HD bölüm izle! Yabani son bölüm neler oldu? Gönül Dağı 159. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.