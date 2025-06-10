Greta Thunberg'den İsrail'e "PR oyunu" suçlaması ve Trump'a kapak gibi yanıt

Greta Thunberg'den İsrail'e 'PR oyunu' suçlaması ve Trump'a kapak gibi yanıt
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Greta Thunberg'den İsrail'e
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İklim aktivisti Greta Thunberg, İsrail'den sınır dışı edildikten sonra bir İsrail askerinden sandviç alırken çekilen fotoğrafı 'İsrail'in ucuz bir halkla ilişkiler (PR) numarası' olarak değerlendirdi. İsrail tarafından 11 kişiyle birlikte gözaltına alınan Thunberg, İtalya'dan Gazze'ye sembolik miktarda yardım götürmek ve bölgedeki insani krize dikkat çekmek amacıyla yola çıktıklarını belirtti. Ayrıca, Donald Trump'ın 'sinirli genç bir kadın' ifadesine de yanıt verdi.

İsrail'den sınır dışı edildikten sonra Fransa'ya ayak basan iklim aktivisti Greta Thunberg, bir İsrail askerinden sandviç alırken çekilen ve olay olan fotoğrafı "İsrail'in ucuz bir halkla ilişkiler (PR) numarası" olarak değerlendirdi. Pazartesi günü "özgürlük filosu"nun durdurulmasının ardından ahlaki üstünlük taslamakla suçlanan Thunberg, bu eleştirilere sert çıktı. Ayrıca, Donald Trump'ın kendisi için kullandığı "sinirli genç bir kadın" ifadesine de unutulmaz bir yanıt verdi.

İsrail tarafından 11 kişiyle birlikte gözaltına alınan 22 yaşındaki aktivist, yaşadıklarını gazetecilere anlattı. İtalya'dan Gazze'ye sembolik miktarda yardım götürmek ve bölgedeki insani krize dikkat çekmek amacıyla yola çıktıklarını belirten Thunberg, İsrail'deki karşıtlarının kendilerini "gösteri yapmakla" suçlamasına sert çıktı. Bu iddiaların "onlardan gelmesinin ironik" olduğunu söyleyen Thunberg, "sandviç dağıtmaları falan tam bir PR gösterisiydi," dedi. İsrail Dışişleri Bakanlığı ise bu yolculuğu "ünlü aktivistlerin bir şovundan başka bir şey değil" diye nitelemiş ve Madleen gemisine "selfie yatı" adını takmıştı. Gemilerinin durdurulmasının ardından Greta'nın bir askerden ekmek alırken çekilen fotoğrafı çok konuşulmuştu.

Thunberg, Donald Trump'ın kendisi hakkında gece yaptığı "sinirli genç bir kadın" yorumuna ve "öfke kontrolü dersi almalı" sözlerine ilk kez yanıt verdi: "Açıkçası, bence dünyanın çok daha fazla genç ve sinirli kadına ihtiyacı var. Özellikle de şu anda yaşananlar göz önüne alındığında."

Güvenlik güçlerinin Madleen gemisini durdurmasından sonra İsrail'in grubu uluslararası sularda "kaçırarak" ve "rızaları dışında alıkoyarak" hak ihlali yaptığını yineleyen Thunberg, İsrail'den sınır dışı edildikten sonra Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı'nda gazetecilere konuştu: "Bu, İsrail'in işlediği sayısız diğer ihlaller listesine eklenen kasıtlı bir hak ihlalidir."

Gazze'ye yardım götürmeyi amaçlayan Madleen gemisinin mürettebatı, Pazartesi sabahı kıyıya ulaşamadan İsrail Donanması botları tarafından yakalanarak Aşdod limanına çekildi. 12 aktivistten sekizi sınır dışı belgelerini imzalamayı reddettiği için mahkeme kararı bekleniyor. Thunberg ve diğer üç kişi ise belgeleri imzalayarak İsrail'den ayrıldı.

Neden geri dönmeyi seçtiği sorulduğunda, "İsrail hapishanesinde gereğinden fazla neden kalayım ki?" yanıtını verdi. Kendisi ve diğer bazı kişilerin "mümkün olan en kısa sürede" geri dönmek istediklerini belirten belgeleri imzaladıklarını, ancak ülkeye yasa dışı yollarla girdikleri iddiasını kabul etmediklerini söyledi.

Thunberg, "Ayrı yerlerde tutulduk... Temas kuramadım. [Diğer aktivistlerle] konuşamadım veya vedalaşamadım," dedi ve ekledi: "Ama insanların avukatlarla konuşmakta çok büyük sorunlar yaşadığını biliyorum." Sorgulanıp sorgulanmadığı sorulduğunda ise açıkça "Evet" yanıtını verdi. Gözaltı sırasında "oldukça kaotik ve belirsiz" bir durum yaşadıklarını belirten Thunberg, karşılaştıkları koşulların " Filistin'de ve özellikle Gazze'de insanların şu anda yaşadıklarıyla kıyaslanamayacağını" vurguladı.

Misyonu başarılı bulup bulmadığı sorulduğunda, "Bu göreve gitmenin risklerinin çok farkındaydık... Daha önce de benzer misyonlarda saldırıya uğrayan, durdurulan veya gerçekten Gazze'ye ulaşan birçok filo oldu," dedi. "Dolayısıyla elbette amaç Gazze'ye ulaşmak ve insani yardımı dağıtabilmekti. Uluslararası sularda insani yardım taşıyan bir gemide seyreden 12 barışçıl gönüllüydük."

Thunberg, "Yasa çiğnemedik. Yanlış hiçbir şey yapmadık," diyerek iddiasını sürdürdü. Gelecek adımları sorulduğunda ise, "Gördüğünüz gibi, acilen duşa ve uykuya ihtiyacım var ama kesin olan şu ki durmayacağız," dedi. "Elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz çünkü Filistinlilere verdiğimiz söz bu; İsrail'in yaptığı zulme son verilmesini talep etmek için her gün, her şekilde denemeye devam edeceğiz." Gazze ablukasını şahsen tekrar kırmaya çalışıp çalışmayacağı sorulduğunda ise, başka bir yürüyüşün zaten planlandığından bahsetti, ancak yeni bir girişime dair kesin bir söz vermedi.

Greta Thunberg'den İsrail'e 'PR oyunu' suçlaması ve Trump'a kapak gibi yanıt!

Greta Thunberg'den İsrail'e 'PR oyunu' suçlaması ve Trump'a kapak gibi yanıt!

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
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