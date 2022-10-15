Gözündeki aşırı kaşıntı için hastaneye giden kadın, doktorun dudağından dökülen sözlerle hayatının şokunu yaşadı

Gözlerinde aşırı derecede kaşınma ve ağrı şikayetiyle Dr. Katerina Kurteeva'ya başvuran 70 yaşındaki kadın, doktorun sözleriyle adeta yıkıldı. Dr. Katerina Kurteeva, yaşlı kadının gözünde çok sayıda kontak lens unuttuğunu belirterek operasyon yapması gerektiğini söyledi. Kadının gözünden toplamda 23 kontak lens çıkarıldı. Bu rakamın ise dünya rekoru olduğu ifade edildi.

70 yaşındaki bir kadın, gözlerinde aşırı derece kaşınma ve ağrı şikayetiyle Dr. Katerina Kurteeva'ya başvurdu. Dr. Katerina Kurteeva yaptığı ilk muayenenin ardından kadının gözünde çok sayıda kontak lens olduğunu ve operasyon gerektiğini söyledi. Kadın bu sözler karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.

HER GECE LENSLERLE UYUMUŞ

Dr. Katerina Kurteeva tarafından yapılan başarılı operasyonun ardından, yaşlı kadının gözünden tam 23 adet kontak lens çıkarıldı. Kadının 23 gece üst üste lensleri unutup uyuduğu ve ertesi gün yeni bir lens taktığı öğrenildi.

DÜNYA REKORUNU KIRDI

Bu sayının aynı zamanda bir dünya rekoru da olduğu ifade edildi. Sağlığına kavuşan kadın, Dr. Katerina Kurteeva ve ekibine teşekkür etti.