Haberler

Görüntüler ortaya çıktı! Başı kesik kadın cesedini çöpe böyle bırakmışlar

Görüntüler ortaya çıktı! Başı kesik kadın cesedini çöpe böyle bırakmışlar Haber Videosunu İzle
Görüntüler ortaya çıktı! Başı kesik kadın cesedini çöpe böyle bırakmışlar
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Şişli'de çöp konteynerinde bulunan başı olmayan kadın cesedi ülke gündemine bomba gibi düştü. Cansız bedenin Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova'ya ait olduğu belirlenirken, yurt dışına kaçarken yakalanan birisi sevgilisi 2 şüphelinin valizi taşıdığı ve çöp konteynerine bıraktıkları anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

  • Şişli'de çöp konteynerinde başı olmayan Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova'nın cesedi bulundu.
  • Polis, cinayet şüphelileri Özbekistan uyruklu D.A.U.T. ve G.A.K.'yi İstanbul Havalimanı'ndan Gürcistan'a kaçmak üzereyken yakaladı.
  • Şüphelilerin cesedi valizle taşıdıkları güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Şişli'de, çöp konteyneri içerisinde başı olmayan kadın cesedi bulundu. Polisin olay yerindeki incelemesi sona ererken, kadının Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova(37) olduğu belirlendi. Kadının başı ve kesik bacaklarına konteynerde rastlanmazken, başka bir caddede bulunan valiz ise incelendi.

Olayın ardından başlatılan çalışmalarda yüzlerce güvenlik kamerası izleyen polis, Özbekistan uyruklu D.A.U.T.(31) ve G.A.K.(29) isiml şüphelileri İstanbul Havalimanı'ndan Gürcüstan'a kaçmak üzereyken yakaladı. D.A.U.T.'nin emniyetteki ifadesinde Durdona Khokimova ile gönül ilişkisi olduğunu ve aralarında çıkan tartışma sonrası cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi. Öte yandan şüphelilerin valizi taşıdığı ve çöp konteynerine bıraktıkları anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Duatepe Mahallesi Kuyulubağ Sokak'ta saat 20.00 sıralarında çöp konteynerinde çarşafa sarılı bir ceset bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis inceleme başlattı. İncelemeler sırasında cesedin başının olmadığı ve kadına ait olduğu belirlendi.

Görüntüler ortaya çıktı! Başı kesik kadın cesedini çöpe böyle bırakmışlar

KAĞIT TOPLARKEN FARK ETTİ

Mahallede kağıt toplayan O.Ç., Kuyulubağ Sokak No: 25 önünde bulunan konteynerde çarşafa sarılı cesedi fark etti. Polis merkezine giden O.Ç. durumu bildirerek, ekiplerle olay yerine geldi. Bunun üzerine Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, çevrede önlem alarak detaylı inceleme başlattı. Ekipler, konteynerde ve çevresinde delil araştırması yaptı.

Görüntüler ortaya çıktı! Başı kesik kadın cesedini çöpe böyle bırakmışlar

ŞÜPHELİLERİN TAŞIDIĞI VALİZ BULUNARAK İNCELENDİ

Polisin yaptığı incelemeler sırasında kadının başı ve kesilen bacaklarına ulaşılamazken, görgü tanıklarından alınan bilgiler doğrultusunda olay yerinde görüldüğü belirtilen şüphelilerle ilgili inceleme başlatıldı. Yine bu şüphelilerin konteyner çevresinde ellerinde görülen valiz ise aynı mahallede Bozkurt Caddesi'nde bulunarak incelendi.

Görüntüler ortaya çıktı! Başı kesik kadın cesedini çöpe böyle bırakmışlar

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Öte yandan cesetten alınan parmak izi sorgusu sonucunda; kadının Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova olduğu belirlendi. Polisin olay yerindeki incelemesi sona ererken, cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntüler ortaya çıktı! Başı kesik kadın cesedini çöpe böyle bırakmışlar

HAVALİMANI'NDA YAKALANDILAR

Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli yürütülen çalışmalarda cinayeti Durdona Khokimova ile sevgili olduğu öğrenilen D.A.U.T. isimli Özbekistan uyruklu şüphelinin öldürdüğü, G.A.K. isimli şüphelinin de ona yardım ettiği öğrenildi. Yüzlerce güvenlik kamerası görüntüsünün izlenmesinin ardından iki şüphelinin Gürcistan'a kaçmak için İstanbul Havalimanı'na gittiği tespit edildi. Şüpheliler 8 saatlik çalışmanın ardından yurt dışına kaçmadan önce gözaltına alındı.

Görüntüler ortaya çıktı! Başı kesik kadın cesedini çöpe böyle bırakmışlar

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan şüphelilerin cesedi valiz ile taşıdıkları anlara ait güvelik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde iki şüphelinin valizi sokak sokak taşıdığı bir pasajdan geçtiği ve çöp konteynerine poşet içerisinde bir şey attıkları görülüyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıNamik Kemal Erdem:

Hızlı bir gelişim, Türk Polisinin küçük görmemesi lazım.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İbrahim Tatlıses, tekerlekli sandalyede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekledi

Tekerlekli sandalyede dakikalarca tek bir kişiyi bekledi
ICE karşıtı protestolarda şoke eden iddia: Görevlinin parmağını ısırarak kopardılar

Protestolarda, polisin parmağını ısırarak kopardı
Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin

Açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin
5 günlük bebeği engelli bırakan vicdansız hemşire teslim oldu

Vicdansız hemşire için hesap vakti
İbrahim Tatlıses, tekerlekli sandalyede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekledi

Tekerlekli sandalyede dakikalarca tek bir kişiyi bekledi
DEM heyeti, Öcalan'ın Bahçeli'ye hediye olarak gönderdiği kilimi vermiş

İşte Öcalan'ın Bahçeli'ye gönderdiği hediye! MHP lideri de isim koymuş
Bunun adı saf kötülük! Eşini koli bandıyla bağlayıp kezzapla yaktı

Bunun adı saf kötülük! Tartıştığı eşini koli bandıyla bağlayıp...