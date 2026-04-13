Çin’de 20 milyon TL'lik lüks otomobili gömdüler

Çin’in Liaoning eyaletine bağlı Liaoyang kentinde kaydedilen ve kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Çin basınında yer alan haberler ve paylaşılan videolarda, “8888” plakalı siyah bir Mercedes-Benz S450L model otomobilin bir ekskavatör yardımıyla kazılan çukura indirildiği ve bir mezarın yanına gömüldüğü görüldü.

GELENEKLERİN DEVAMI

Görüntülerde, söz konusu lüks aracın cenaze töreni kapsamında toprağa verildiği anlaşılırken, olayın yerel geleneklerle bağlantılı olduğu ifade edildi. Çin basınına yansıyan bilgilere göre, bazı bölgelerde sürdürülen eski inançlar doğrultusunda, hayatını kaybeden kişilerin değerli eşyalarla birlikte defnedilmesi bir tür “son görev” olarak kabul ediliyor.

LÜKS ARAÇ MEZARA GÖMÜLDÜ

Ekskavatörle açılan mezar alanına indirilen Mercedes-Benz S450L, üzerine kırmızı bir örtü örtülerek törenle toprağa gömüldü. Görüntülerin yayılmasıyla birlikte olay, hem yerel hem de uluslararası kamuoyunda dikkat çekti.

“8888” PLAKA DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Araçta bulunan “8888” plakası, olayın en çok konuşulan detaylarından biri oldu. Çin kültüründe “8” rakamı zenginlik ve refahı simgelerken, bu tür plakaların oldukça yüksek maddi değere sahip olduğu biliniyor. Bu durum, olayın sosyal medyada daha da fazla ilgi görmesine neden oldu.

GELENEK Mİ GÖSTERİŞ Mİ?

Olayın ardından kamuoyunda farklı görüşler ortaya çıktı. Bazı kesimler bu uygulamayı köklü geleneklerin bir parçası olarak değerlendirirken, bazıları ise bunu gereksiz bir gösteriş ve kaynak israfı olarak yorumladı.

ARTIK KABUL GÖRMÜYOR

Liaoyang’daki yerel sivil işler yetkilileri, olayın ardından inceleme başlatıldığını duyurdu. Çin basınına konuşan yetkililer, söz konusu uygulamanın günümüzde teşvik edilmediğini ve “uygunsuz davranış” kapsamında değerlendirilebileceğini ifade etti.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA BÜYÜDÜ

Görüntülerin yayılmasıyla birlikte sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü. Bazı kullanıcılar lüks bir aracın gömülmesini eleştirirken, bazıları ise bunu ölen kişiye duyulan saygının bir göstergesi olarak savundu.

Yetkililerin başlattığı soruşturmanın ardından olayın hukuki boyutuna ilişkin detayların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. Çin basını, benzer uygulamaların geçmişte de tartışma yarattığını ve zaman zaman müdahale edildiğini aktarıyor.

Aracın 2025 modeli Türkiye'de yaklaşık 20 milyon TL'ye satılıyor.