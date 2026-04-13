Aksaray'da Çay Bahçesinde Garsonu Bıçaklayan Şüpheli Yakalandı

Aksaray'da Çay Bahçesinde Garsonu Bıçaklayan Şüpheli Yakalandı
Aksaray'da bir çay bahçesinde yüksek sesle konuşma nedeniyle bir müşteri garsonu bıçaklayarak ağır yaraladı. Şüpheli polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

AKSARAY'da bir çay bahçesinde yüksek sesle konuştuğu öne sürülen müşteri Ramazan Ö. (55), kendisini uyaran garson Samet Can Yıldız'ı (22) göğsünden ve sırtından bıçaklayarak ağır yaraladı. Şüpheli, polis ekipleri tarafından bıçakla birlikte yakalanıp gözaltına alındı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Sarıyahşi ilçesindeki bir çay bahçesinde meydana geldi. Çay bahçesinde garson olarak çalışan Samet Can Yıldız, iddiaya göre yüksek sesle konuşan Ramazan Ö.'yü uyardı. İkili arasında çıkan tartışma büyüyünce Ramazan Ö. yanında taşıdığı bıçakla Yıldız'ı göğsünün 2 yerinden ve sırtından yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri Ramazan Ö.'yü bıçakla birlikte yakalayıp gözaltına aldı. Yıldız ise ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
