Real Madrid'de ayrılık sezon sonunda kesinleşti

Real Madrid'de ayrılık sezon sonunda kesinleşti
Real Madrid, altyapısında yetiştirdiği golcü oyuncu Gonzalo Garcia ile sezon sonunda yollarını ayıracak. Real Madrid Yönetim Kurulu Başkanı Emilio Butragueno da 22 yaşındaki oyuncu ile ayrılığı doğruladı.

  • Real Madrid, 22 yaşındaki Gonzalo Garcia ile sezon sonunda yollarını ayıracak.
  • Real Madrid Yönetim Kurulu Başkanı Emilio Butragueno ayrılığı doğruladı.
  • Gonzalo Garcia'nın adı İspanya La Liga ve Avrupa liglerinden kulüplerle anılıyor.

İspanyol devi Real Madrid, altyapısından yetişen 22 yaşındaki genç yetenek Gonzalo Garcia ile sezon sonunda yollarını ayırma kararı aldı. Kulübün efsane ismi ve Yönetim Kurulu Başkanı Emilio Butragueno, ayrılık haberlerini resmen doğruladı.

GONZALO GARCIA İLE YOLLAR AYRILIYOR

Real Madrid altyapısında sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken ve A takıma kadar yükselen golcü oyuncu Gonzalo Garcia, eflatun-beyazlı formaya veda etmeye hazırlanıyor. 22 yaşındaki oyuncunun sezon sonunda takımdan ayrılacağı kesinleşti. Konuyla ilgili sessizliğini bozan Real Madrid Yönetim Kurulu Başkanı Emilio Butragueno, genç golcünün takımdaki geleceğine dair spekülasyonlara son noktayı koyarak ayrılığı doğruladı ve Garcia’nın gelişimi için en doğru kararın bu olduğunu belirtti.

YENİ TAKIMI MERAK EDİLİYOR

Real Madrid’in alt yaş kategorilerinde attığı gollerle tanınan Garcia, A takıma yükselme sürecinde kısıtlı şans bulabilmişti. 22 yaşındaki santrforun adı, şimdiden hem İspanya La Liga’dan hem de Avrupa’nın diğer önemli liglerinden kulüplerle anılmaya başlandı.

Cemre Yıldız
Trump: İran hiçbir zaman nükleer silaha sahip olamayacak

Trump, yine tehditler savurdu: Bunu yazın, asla sahip olamayacaklar
Verilen süre doldu, ABD'nin Hürmüz ablukası başladı

Ve dünyanın gözünü çevirdiği savaşta korkulan oluyor

Yıldız futbolcu kendisini aldatan sevgilisini bin pişman etti

İhanetinin bedeli ağır oldu!

Gizli belge sızdı, ABD'nin planı açığa çıktı! Asya ülkesi izin verecek

Gizli belge sızdı, ABD'nin planı açığa çıktı! O ülke izin verecek
Yine kazandılar! Erzurumspor, rakibi puan kaybetmesi halinde Süper Lig'de

Yine kazandılar! Rakibi puan kaybederse bu akşam Süper Lig'deler
İstanbul'da mezarlıklara 7/24 kamera sistemi kurulacak

Mezarlıklarda yeni dönem resmen başlıyor! Artık zorunlu olacak
Yıldız futbolcu kendisini aldatan sevgilisini bin pişman etti

İhanetinin bedeli ağır oldu!

İslam Memiş, altın yatırımcısını uyardı! Bunu yapan büyük kazanç sağlayacak

Altın yatırımcısını uyardı! Bunu yapan büyük kazanacak

Venedik düğünü hala akıllarda! 56 yaşında hamilelik açıklaması ortalığı karıştırdı

56 yaşında hamilelik açıklaması ortalığı karıştırdı