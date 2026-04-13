Real Madrid'de ayrılık sezon sonunda kesinleşti

İspanyol devi Real Madrid, altyapısından yetişen 22 yaşındaki genç yetenek Gonzalo Garcia ile sezon sonunda yollarını ayırma kararı aldı. Kulübün efsane ismi ve Yönetim Kurulu Başkanı Emilio Butragueno, ayrılık haberlerini resmen doğruladı.

Real Madrid altyapısında sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken ve A takıma kadar yükselen golcü oyuncu Gonzalo Garcia, eflatun-beyazlı formaya veda etmeye hazırlanıyor. 22 yaşındaki oyuncunun sezon sonunda takımdan ayrılacağı kesinleşti. Konuyla ilgili sessizliğini bozan Real Madrid Yönetim Kurulu Başkanı Emilio Butragueno, genç golcünün takımdaki geleceğine dair spekülasyonlara son noktayı koyarak ayrılığı doğruladı ve Garcia’nın gelişimi için en doğru kararın bu olduğunu belirtti.

Real Madrid’in alt yaş kategorilerinde attığı gollerle tanınan Garcia, A takıma yükselme sürecinde kısıtlı şans bulabilmişti. 22 yaşındaki santrforun adı, şimdiden hem İspanya La Liga’dan hem de Avrupa’nın diğer önemli liglerinden kulüplerle anılmaya başlandı.