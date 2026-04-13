Kümede kalmak isteyen Eyüpspor 90+4'te yıkıldı

Süper Lig'in 29. hafta maçında kümede kalma mücadelesi veren ikas Eyüpspor, sahasında ağırladığı Samsunspor'a 90+4'te yediği golle 2-1 kaybetti.

Trendyol Süper Lig'in 29. hafta maçında ikas Eyüpspor ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Samsunspor, 2-1'lik skorla kazandı.

90+4'TE NEFES KESEN SON

Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 76. dakikada Marius Mouandilmadji ve 90+4. dakikada Afonso Sousa kaydetti. ikas Eyüpspor'un tek golü 45+2. dakikada penaltıdan Metehan Altunbaş ile geldi.  Mücadelenin 61. dakikasında Eyüpspor forması giyen Denis Radu kırmızı kart gördü.

KÜMEDE KALMA UMUTLARI ZORA GİRDİ

Bu sonuçla birlikte 22 puanda kalan ikas Eyüpspor'un Süper Lig'de galibiyet hasreti 6 maça çıktı ve kümede kalma umutları zora girdi. Samsunspor, puanını 39'a yükseltti. Ligin bir sonraki maç haftasında Samsunspor, Beşiktaş'ı konuk edecek. Eyüpspor, Fatih Karagümrük deplasmanına gidecek.

Cemre Yıldız
