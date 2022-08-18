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Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in bir partide kendinden geçtiği anlar ülkesini ikiye böldü

Dünya Haberleri

36 yaşındaki Finlandiya Başbakanı Sanna Marin son günlerde katıldığı festivaller ve giydiği kıyafetler ile gündemden düşmüyor. Son olarak başbakanın bir partide çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Marin'in kendinden geçtiği video ise ülkesini ikiye böldü.

Geçtiğimiz günlerde Finlandiya'nın en genç başbakanı olan 36 yaşındaki Sanna Marin, Helsinki'deki Flow Festivali'nde çekilen fotoğraflarıyla çok konuşulmuştu. Marin'in festivalde giydiği kıyafetin bit pazarından 8 euroya alınması ise ayrı bir gündem konusu olmuştu.

Görüntüler olay yarattı! Finladiya Başbakanı Sanna Marin arkadaşlarıyla çılgınca dans etti

PARTİDE KENDİNDEN GEÇTİ

Şimdi ise Finladiya Başbakanı Sanna Marin'in sosyal medyaya sızan görüntüleri görenleri bir hayli şaşırttı. Söz konusu videoda Marin'in bir grup arkadaşıyla partiye katıldığı, alkol alıp dans ettiği görülüyor.

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Öte yandan Sanna Marin'in sızan dans görüntülerinin nerede ve ne zaman çekildikleri bilinmiyor. Ancak başbakanın videosu sosyal medyayı ikiye böldü. Çünkü videoda yer alan Marin'in ülkesine karşı sorumlulukları varken partiden partiye koşması eleştirildi. Ancak kimileri ise Finlandiya Başbakanı'nı ülkesinin işlerinden kendine zaman ayırdığı için takdir etti.

Görüntüler olay yarattı! Finladiya Başbakanı Sanna Marin arkadaşlarıyla çılgınca dans etti

Görüntüler olay yarattı! Finladiya Başbakanı Sanna Marin arkadaşlarıyla çılgınca dans etti

Haberler.com / Miray Kaya - Dünya

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Yorumlar (2)

ekaf paseh:

sizene ,bizene arkadaş...

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Hamit Gündoğdu:

Herkesin ahlâk anlayışı farklı. Bize göre ters bir durum ve ciddiyetten uzak. Ancak işinde ciddi ise o toplum ona bakar. Hiç olmazsa gizli gizli yapmıyor. Bizde neler oluyor kimbilir kapalı kapılar ardında. Mislini yapanlar vardır ama ciddi biliriz. Topluma göre hareket bu mahallesef.

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