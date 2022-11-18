Davetliler donup kaldı! Yürüyerek gelmesi gereken düğününe tabutta geldi

Damadın düğün yerine arkadaşları tarafından müzik eşliğinde tabutla taşındığı video, TikTok'a damga vurdu. TikTok kullanıcıları damat ve gelini, ölen kişilere saygısızlık yapmak ile suçlayarak tepki gösterdi.

Kısa süre içinde milyonlarca kişi tarafından izlenen videoda, düğün mekanının önünde siyah bir arabanın durduğu göze çarpıyor.

HERKES DAMAT BEKLERKEN TABUT GELDİ

Herkes damadın arabadan ineceğini beklerken araba önünde duran damadın arkadaşları, arabanın arka kapısını açıp bir tabut indirdi. Davetliler, şaşkınlıkla olayın ne olduğunu anlamaya çalışırken, bir anda damat tabuttan çıkıp gelin ile evlilik yemini yapacakları yere geçti.

HAREKETİ SAYGISIZCA BULDULAR

Damadın bir arkadaşı videoyu "Damat arkadaşım bu şekilde düğünün yapılacağı mekana gelmeyi tercih etti" başlığı ile paylaştı. Fakat TikTok kullanıcıları damat ve gelinin saygısızca davrandığını söyleyerek hakarete varacak yorumlarda bulundu. Bazı kullanıcılar ise damadın düğün yerine bu şekilde gelmesini normal karşıladıklarını dile getirdiler.