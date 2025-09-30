Haberler

Gökten tarlaya düşen esrarengiz cisim uzay araştırmacılarını harekete geçirdi
Arjantin'in kuzeyinde yer alan Puerto Tirol kasabasında, uzaydan düşmüş olabileceği düşünülen esrarengiz bir cisim halkın ilgisini çekti. Karbon fiberden yapılmış dev silindirin bulunmasının ardından polis, güvenlik önlemleri alarak bölgeyi çembere aldı.

Arjantin'in kuzeyindeki Chaco eyaletinde kırsal bir alanda yaklaşık 1,7 metre uzunluğunda silindir biçiminde bir cisim bulundu. Puerto Tirol kasabasında bir tarlaya düşen nesne, yüzeyinde siyah tüy benzeri liflerle kaplıydı. Çiftçi Ramón Ricardo González'in ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, bölgeyi güvenlik çemberine aldı.

"ÇOK ZEHİRLİ" UYARISI

Chaco Emniyet Müdürü Fernando Romero, cismin karbon fiberden yapıldığını ve "çok zehirli" olduğunu açıkladı. Romero, içinde roket yakıtı olarak kullanılan hidrazin bulunduğunu belirtti. Koruyucu kıyafetlerle müdahale eden ekipler, cismin üzerinde seri numarası da tespit etti.

UZMANLAR: UZAY TANKI OLABİLİR

Arjantin Hava ve Uzay Araştırma Merkezi (CIAE) Direktörü Ruben Lianza, düşen nesnenin büyük ihtimalle "kompozit takviyeli basınçlı yakıt tankı" (COPV) olduğunu söyledi. Lianza, bu tür cisimlere temas edilmesi halinde toksik toz salabileceği konusunda halkı uyardı. NASA'nın da benzer tankları itki sistemlerinde, deneylerde ve yaşam destek ünitelerinde kullandığı biliniyor.

ÇİN ROKETİ ŞÜPHESİ

Resmî makamlar kapsülün uzay enkazı olduğunu henüz doğrulamadı. Ancak yerel basında çıkan haberlere göre, cismin düştüğü bölge Çin yapımı Jielong 3 roketinin bilinen uçuş rotası altında bulunuyor. Yetkililer, bölgede olası parçacıklara karşı dikkatli olunmasını istedi ve tankın güvenli şekilde kaldırılması için uzman ekiplerin devreye gireceğini açıkladı.

Haberler.com - Dünya
Haberler.com
