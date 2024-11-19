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Genç anne, havalimanında bilet sırasında beklerken doğum yaptı

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Florida'nın Miami kentindeki Miami Uluslararası Havalimanı'nda bilet sırasında bekleyen hamile bir kadının doğum sancıları başladı. Güvenlik öncesi bölümde suyu gelen kadın için havalimanı personeli hemen harekete geçti. Miami-Dade İtfaiye Kurtarma Ekibi ve sağlık görevlileri doğuma yardımcı oldu. Beklenmedik doğum anı havalimanında büyük heyecan yaratırken, personelin hızlı müdahalesi takdir topladı. Anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Miami Uluslararası Havalimanı'nda bilet sırasında bekleyen bir kadın doğum yapınca, tüm havalimanı personeli seferber oldu.

Florida'nın Miami kentinde dün yaşanan olayda, American Airlines terminalinde bilet işlemleri için sırada bekleyen hamile yolcunun aniden sancıları başladı. Güvenlik öncesi bölümde suyu gelen kadın için havalimanı personeli alarma geçti.

Miami-Dade İtfaiye Kurtarma Ekibi'nin saat 17:00 sularında aldığı ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, doğum sürecinin başladığını gördü. Miami-Dade Polis Departmanı, ABD Gümrük ve Sınır Koruma görevlileri ile havalimanı personeli, doğuma yardımcı oldu.

7 News Miami'nin haberine göre, kimliği açıklanmayan kadının erkek bebeği sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Havalimanı yönetimi, anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Beklenmedik doğum anı havalimanında büyük heyecan yaratırken, personelin hızlı müdahalesi takdir topladı.

Genç anne, havalimanında bilet sırasında beklerken doğum yaptı

Genç anne, havalimanında bilet sırasında beklerken doğum yaptı

Genç anne, havalimanında bilet sırasında beklerken doğum yaptı

Genç anne, havalimanında bilet sırasında beklerken doğum yaptı
Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
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