Gazze'nin altında başka bir Gazze var! Kara harekatı İsrail'in felaketi olabilir

İsrail-Hamas çatışmaları 11. gününde devam ederken, dünyanın gözü İsrail- Gazze sınırında... İsrail ordusunun günlerdir kara operasyonu hazırlıklarını sürdürürken, operasyonun başlayıp başlamayacağı belirsizliğini koruyor. Ancak Gazze'nin altında başka bir Gazze olduğunu savunan uzmanlar, olası bir kara harekatında Kassam Tugayları'nın çok uzun zamandır kazdığı ölüm tünellerinde İsrail ordusunun Çok ağır kayıplar verebileceğini belirtiyor.

ORDU SÖZCÜSÜ TEMKİNLİ KONUŞTU

Bir İsrail ordusu sözcüsü geçtiğimiz günlerde yaptığı video yayınında, "Gazze'yi siviller için bir katman ve Hamas için bir başka katman olarak düşünün. Hamas'ın inşa ettiği ikinci katmana ulaşmaya çalışıyoruz. Bunlar Gazzeli siviller için kurulan sığınaklar değil. Bunlar yalnızca Hamas ve diğer teröristlerin, İsrail'e roket atmaya ve terörist göndermeye devam edebilmeleri, operasyon düzenlemeleri için var" ifadelerini kullandı.

AĞIN BÜYÜKLÜĞÜNÜ ANLAMAK ZOR

İsrail'in "Gazze Metrosu" adını verdiği tüneller ağının büyüklüğünü anlamak oldukça zor. Ayrıca bu ağın 41 kilometre uzunluğunda ve 10 kilometre genişliğindeki Gazze Şeridi'nin altında bulunduğuna inanılıyor.

İSRAİL "VURDUK" DEDİ, HAMAS YALANLADI

Hamas ile İsrail arasında 2021 yılında yaşanan çatışmanın ardından İsrail ordusu, hava saldırılarında 100 kilometreden fazla tünel alanını yok ettiğini söylemişti. Hamas ise tünellerinin 500 kilometreye kadar uzandığını ve saldırılar sırasında yalnızca yüzde 5'inin vurulduğunu iddia etmişti.

KONTROLÜ ELE GEÇİRİNCE ÇALIŞMALAR HIZLANDI

Gazze'deki tünel inşaatı, İsrail'in 2005 yılında askerlerini ve yerleşimcilerini bölgeden çekmesinden önce başlamıştı. Ancak Hamas'ın iki yıl sonra bölgenin kontrolünü ele geçirmesiyle inşaatlar hızlandı. Bu da İsrail ve Mısır'ın abluka uygulayarak bölgeden malların ve insanların giriş ve çıkış hareketini kısıtlamaya başlamasına yol açtı.

TİCARET İÇİN DE KULLANILIYOR

Bir noktada Mısır sınırının altından geçen yaklaşık 2 bin 500 tünelin Hamas ve diğer gruplar tarafından ticari mal, yakıt ve silah kaçakçılığı yapmak için kullanıldığı düşünülüyor. Kaçakçılık, İsrail'in sınır geçişlerini esnettiği 2010 yılından sonra Gazze için daha az önemli hale geldi. Mısır daha sonra tünelleri su altında bırakarak veya tahrip ederek kaçakçılığı durdurdu.

"HAMAS TÜNELLERİNİ EZBERE BİLİYOR"

İsrail istihbarat servisleri, Filistin tünel ağının bir kısmının güzergahını biliyor. Ancak uzmanlara göre, geri kalan kısımların gizli olması, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki herhangi bir kara operasyonunu daha da zorlaştırıyor. New York merkezli düşünce kuruluşu Soufan Center'dan araştırma görevlisi Colin Clarke, "Hamas tünellerini ezbere biliyor. Bazılarında tuzaklar var. Bu tür yerlerde savaşmaya hazırlanmak, İsraillilerin sahip olmayabileceği kapsamlı istihbarat gerektirecektir" dedi.