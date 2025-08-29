Gazze saldırılarında ilk aşama başladı, 6 ülkeden İsrail'e kınama geldi

İsrail ordusu, işgal etmeyi planladığı ve 1 milyona yakın Filistinlinin sığındığı Gazze kentine işgal saldırılarının "ön hazırlıklarına başladığını" duyurdu. İsrail Ordusu'ndan yapılan açıklamada "Gazze'ye yönelik ön operasyonlar ve saldırının ilk aşamaları başlatıldı. Gazze'nin dış mahallelerinde tüm gücümüzle operasyonlar yürütüyoruz" denildi.

6 ÜLKEDEN AÇIKLAMA GELDİ

İzlanda, İrlanda, Lüksemburg, Norveç, Slovenya ve İspanya Dışişleri Bakanları, İsrail'in Gazze şehrinde kalıcı varlık tesis etme kararını şiddetle kınadı.

SALDIRILAR YOĞUNLAŞTI

İsrail ordusu, işgal ve Filistinlileri zorla yerinden etme doğrultusunda Gazze'nin kuzeyindeki saldırılarını yoğunlaştırıyor. Ordudan gelen son açıklamada işgalin ilk aşamasının başladığı aktarılırken "Gazze'nin dış mahallelerinde tüm gücümüzle operasyonları yürütüyoruz" ifadesi kullanıldı.

İKİ REHİNENİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Ordu ayrıca bugün, iki rehinenin cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu. İsrail basını, rehinelerden birinin 7 Ekim 2023'te Hamas tarafından kaçırılan 56 yaşındaki Ilan Weiss olduğunu yazdı.

İSRAİL ORDUSUNDAN AÇIKLAMA

İsrail ordusu, bugün yaptığı ilk açıklamada, geçen ay insani amaçlarla ilan ettiği Gazze'deki sözde geçici günlük "taktiksel ateşkes"in, bugünden itibaren Gazze Şehri için geçerli olmayacağını bildirdi. Açıklamada, "Durum değerlendirmesi ve siyasi kademenin talimatları doğrultusunda, bugün saat 10:00'dan itibaren, askeri faaliyetlerin taktiksel-yerel ateşkesinin, tehlikeli bir savaş bölgesi olan Gazze Şehri bölgesinde uygulanmayacak" denildi.

BAKAN FİDAN: SOYKIRIM DAHA DA DERİNLEŞTİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM'deki Gazze gündemli oturumda Genel Kurul'a hitap etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Geçtiğimiz yıl İsrail'in izlediği stratejisinin yalnızca Gazze'yle sınırlı kalmayacağını, bölgenin geneline yayılacak bir ateş dalgası yaratacağını ifade etmiştim. Ne yazık ki bugün öngörülerin maalesef birer birer gerçekleştiğini üzülerek görmekteyiz. Gazze'de soykırım daha da derinleşmiş, İran-İsrail gerginlik 12 günlük bir savaşa dönüşmüş, İsrail'in saldıganlığı Lübnan'a ve Suriye'ye sıçramış, Doğu Kudüs'teki kutsal mekanlara ve özellikle Mescid-i Aksa'ya yönelik provokasyonlar giderek artmıştır. İsrail iki yıldır Gazze'de soykırım suçu işleyerek dünyanın gözü önünde temel insani değerleri hiçe saymaktadır."